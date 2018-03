¿EXISTE REALMENTE UN ANTICRISTO? DE SER ASI ¿QUE SABEMOS DE EL?

Es conocido que las religiones cristianas lo identifican como una de las bestias a las cuales se refiere el apòstol Juan en el libro de “Revelaciones” o “Apocalipsis”, en cuyo capìtulo 13 menciona primero a una bestia que surge del mar y en la parte final del capìtulo en mención se refiere a otra que surge de la tierra; incluso se realizò en base a dicho capìtulo bíblico la producción cinematográfica “La Profecìa” en 3 pelìculas, siendo la segunda de ellas en donde el joven que tiene el papel del anticristo, que lleva en dicha producción el nombre de “Damian” , mientras se encuentra estudiando en una academia militar, lee en su habitación -por sugerencia de un superior de su academia- precisamente la segunda parte del Capìtulo 13 del libro del Apocalipsis o de Revelaciones, que trata sobre la bestia salida de la tierra y que tiene el número 666.

¿QUE SE ENTIENDE POR “ANTICRISTO”?

¿De donde viene la expresión “anticristo”? podemos mencionar que su origen lo hallamos en la biblia, en donde el único que se refiere a èl y menciona la palabra “anticristo” es el apòstol Juan, quien en su primera epístola o carta menciona: “Es la última hora; y así como habèis oído que vendría el anticristo, ahora, ciertamente han surgido muchos anticristos; por donde venimos a conocer que es la última hora. /…/ ¿Quién es el mentiroso si no es el que niega que Jesús es el Cristo? Èste es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo, tampoco retiene al Padre; el que confiesa al Hijo, retiene también al Padre” (1Juan 2:18, 22 y 23) agregando en el Capitulo 4 de la misma carta o epístola: “no deis fe a todo espíritu, sino comprobad los espíritus si son de Dios, porque han salido al mundo muchos falsos profetas. En esto conoceréis el Espìritu de Dios: Todo espíritu que confiese a Jesùs, Cristo venido en carne, de Dios es; y todo espíritu que no confiese a Jesùs no es de Dios; y èste es el espíritu del anticristo que habéis oído que vendría, y que ya se halla en el mundo. Vosotros sois de Dios, hijitos, y los habéis vencido, porque mayor es el espíritu que està en vosotros que el que està en el mundo. Ellos son del mundo; por ello hablan según el mundo, y el mundo los escucha. /…/ Por esto venimos a conocer el espíritu de la verdad y el espíritu del error .” (1Juan 4: 1 – 6). Tenemos entonces ya una definición de lo que se entiende por “anticristo”: Quien niega a Jesus Cristo, y además: Quien niega que Jesus es Cristo y que niega que Jesus Cristo vino encarnado en un cuerpo físico a este mundo.

MICHEL DE NOSTRADAMUS PREDIJO LA VENIDA DE TRES ANTICRISTOS, DE LOS CUALES, EL TERCERO ESTARIA POR VENIR

Ya Michel de Nostradamus había mencionado en sus famosas “cuartetas” la presencia en el mundo de 3 anticristos, siendo el primero de ellos presumiblemente la figura histórica de Napoleòn Bonaparte -al mencionar las 3 ciudades del sur de Francia Pau, Nay y Loron, se puede interpretar que dichos nombres de ciudad pueden señalar como enigma o posible anagrama el nombre de Napaul(e)on, que aludiría a NAPOLEON- , el segundo de ellos sería nítidamente quien en vida fuè Adolfo Hitler (no obstante que en sus cuartetas, Nostradamus mencionò su apellido no como “Hitler” sino como “HISTER”), y en tercero, sería alguien con el nombre de “Mabus” y con gran poder, la cuarteta que se refiere a èste tercer anticristo señala textualmente:

“Mabus pronto entonces morirà, llegarà.

De gente y bestias una horrible derrota.

Luego de golpe la venganza se verà,

Ciento, mano, sed, hambre, cuando corra el cometa.”

Es importante señalar que quienes han interpretado las cuartetas de las profecías de Nostradamus, han sacado como conclusiòn que el vidente francés en mención siempre daba la información de sus videncias de manera cifrada, por lo que se deduce entonces que Nostradamus habrìa llegado a saber que el segundo anticristo tenia el apellido “Hitler” pero prefirió cifrar el nombre de èste personaje, mencionándolo como “Hister”, lo cual indicarìa que “Mabus” sería otro nombre cifrado.

Si bien existen suspicacias sobre si “Mabus” sería el nombre verdadero del tercer anticristo, ello es discutible, incluso existe alguien que tiene ese apellido en su nombre: El Secretario de la armada (de la marina o fuerza naval) de Estados Unidos de Norteamerica es el Sr. Raymon “Ray” Mabus, nombrado en dicho cargo por el expresidente norteamericano Barack Obama el 18 de junio de 2009, pero resulta difícil pensar que pudiera tratarse del tercer anticristo, ya que el cargo de Secretario de la armada naval norteamericana, desde 1947 dejò de ser parte del gabinete del Presidente norteamericano (cuando la Armada naval, el ejército y la entonces recientemente creada fuerza aérea norteamericana fueron reorganizadas en el Departamento de Defensa) y desde entonces el Secretario de la armada naval norteamericana pasò a depender del Secretario de Defensa. El cargo de Secretario de la armada requiere para su elección ganar por mayorìa una votación en el Senado norteamericano. Como Nostradamus siempre cifraba los nombres de los personajes a los cuales se referìa en las profecías transcritas en sus famosas cuartetas, resulta difícil tener al nombre “Mabus” como el nombre real del tercer anticristo. Tengamos en cuenta que toda profecía debe tomarse como una ADVERTENCIA, no como el anuncio de un evento inminente. Pero si no se toma en cuenta la Advertencia y no se hace nada para corregir lo que sea necesario, el anuncio de esa profecía corre el riesgo de cumplirse.

¿SERIA ESE TERCER ANTICRISTO EL ANTICRISTO AL QUE SE REFIEREN LAS RELIGIONES CRISTIANAS O UNA DE LAS BESTIAS A LAS QUE SE REFIERE EL APOSTOL JUAN EN EL LIBRO DE “APOCALIPSIS” O “REVELACIONES”? ¿DE QUE HAY QUE TENER CUIDADO?

Según los estudiosos y personas que han analizado la figura del personaje del anticristo (que vendría a ser presumiblemente el tercer anticristo al cual se refiere Nostradamus y una de las bestias que menciona el apostol Juan en el Capitulo 13 del libro de “Apocalipsis” o “Revelaciones” del nuevo testamento de la Biblia cristiana), el anticristo tendría como principal objetivo el eliminar la Fe de las personas, negar la existencia de Jesus el Cristo, pudiendo servirse para eso de tratar de negar la muerte en la Cruz de Jesus Cristo. Es necesario señalar que existe en la región de Cachemira (en Srinagar) en la India, una tumba que tiene una inscripción que indica que ahì esta sepultado quien dijo ser Jesus de Nazareth; sin embargo, ello carece de total fundamento; esa tumba serìa en realidad de alguien que usò el nombre de Yuz Asaf que según la tradiciòn local hindù, hizo labor de profeta e hizo milagros (lo cual no es de extrañar en un país tan espiritual como la India), recordemos que en una época tan antigua, en donde no existían dependencias pùblicas que pudieran certificar la identidad de las personas como existen hoy en dia en los diversos países del globo (como el Registro Nacional de Identificaciòn y estado civil –RENIEC- en Peru), no era difícil hacerse pasar por alguien notable en una época tan antigua y en donde existía tanta sed de espiritualidad, sobretodo si eso podía generar beneficios al impostor. Recordemos que en la Francia posterior a la Revoluciòn francesa surgieron màs de un impostor del hijo de Luis XVI, logrando uno de ellos incluso un supuesto reconocimiento del Papa de aquella época; finalmente, como el corazón del hijo de Luis XVI y de la reina Maria Antonieta se conservò con todas las medidas de preservaciòn necesarias de la época después de que el joven hijo de Luis XVI falleciera a los 14 años de tuberculosis en la prisión del Temple en Parìs, fuè posible hacer los anàlisis científicos necesarios en la década de los años ochentas, determinando que dicho corazón provenía efectivamente del hijo de Luis XVI (a quien se le conoció popularmente como “Luis XVII”, no obstante que nunca llegó a ser coronado Rey de Francia). Aùn la propia Juana de Arco fuè también objeto de suplantación por parte de una impostora, que al final fuè desenmascarada por el propio Delfìn (príncipe heredero) de Francia que había conocido directamente a Juana de Arco.

De otro lado, tenemos una valiosa fuente de informaciòn sobre Jesus Cristo en el Libro de Urantia, libro canalizado que fuè dado a conocer en los años cincuentas en Estados Unidos de Norteamerica, en donde se da información no solo relevante sino tambièn importante sobre nuestro planeta, conocido cósmicamente en el Universo con el nombre de “Urantia”, en este libro se menciona la vida y obras importantes de Jesus Cristo, incluso dedica todo un capìtulo sobre la Crucifixiòn de Jesus (en el documento 187 del libro), en donde da una información muy relevante, sobretodo en el subcapítulo No. 5 que tiene por título “La última hora en la Cruz”, en donde aclara el porque Jesus en la Cruz mencionaba el “Dios mio, por que me has abandonado” , ello no fuè ninguna Queja de Jesus contra Dios, sino que sencillamente en esos momentos, la mente humana de Jesus se hallaba en su última actividad consciente y su mente recurrió a la repetición de muchos pasajes de las escrituras hebreas, particularmente los Salmos, que se conocen actualmente como los Salmos veinte, veitiuno y veintidós, y ese Salmo que dice “Dios mio, Dios mio, por que me has desamparado” en realidad es el Salmo 22 que Jesus sabìa de memoria y que su mente ya débil optò por tratar de recitar en el estado de debilidad mental y humana en que se encontraba junto con otros Salmos, el inicio del Salmo 22 (en algunas Biblias aparece como el Salmo 21) dice textualmente en el libro del antiguo Testamento de la Biblia:

“Dios mìo, Dìos mìo, ¿Por qué me has abandonado?

Lejos estàs de mi socorro, de mis palabras asollozadas.

Mi Dios, clamo de dìa y no contestas,

Y de noche, y no obtengo descanso.

Sin embargo, eres Santo,

Que te asientas sobre las loas de Israel.

En ti confiaron nuestros abuelos,

Confiaron y los liberaste.

A ti clamaron y fueron salvados,

En ti confiaron y no quedaron abochornados. “

Como señala el libro de Urantia en el documento 187, sub-capitulo 5 (en la parte final de su antepenúltimo párrafo): “Despuès de semejante vida –y semejante muerte- el Maestro realmente podía decir: “Consumado es-.”

¿ES SOLO EL NUMERO 666 O MAS QUE ESO? ¿POR QUE EL NUMERO 666? HACIENDO UN ANALISIS MAS ALLA DE LA NUMEROLOGIA

Se ha especulado mucho sobre èste número y su significado, y sobre el porquè sería el número de una de las bestias mencionadas en el Capitulo 13 del libro de “Revelaciones” o “Apocalipsis” de la Biblia, presumiblemente el número del anticristo si es que el título de anticristo fuese de la segunda bestia, y no de la primera bestia que surgió del mar (ya que en ese capìtulo bíblico se menciona que el número 666 lo llevaba la segunda bestia, la que surgió de la tierra).

Segùn el libro: “Encuentro en las Pléyades”, de Preston Nichols: El número 666 es el código para el reino físico, cuya mejor forma de expresión quizá sea la estructura del átomo de carbono. Un solo átomo de carbono contiene 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones. Como toda vida orgánica está basada en el carbono, se considera que 666 es el código de la vida física (aquí en la tercera dimensión).

En realidad, el numero 666 que menciona el capitulo 13 del libro del “Apocalipsis” o “Revelaciones” del nuevo testamento de la Biblia, que es el número de la bestia salida de la tierra, con la explicación que da el extracto del libro de Preston Nichols que antecede, significarìa que la bestia salida de la tierra tiene que ver SOLA Y UNICAMENTE CON ESTE MUNDO FISICO, CON ESTE MUNDO MATERIAL, CONSTITUIDO EN BASE AL ATOMO DE CARBONO (propio de la tercera dimensión, dimensión netamente material), y no serìa EN ABSOLUTO alguien que busque la espiritualidad ni la consciencia crìstica (propias de dimensiones superiores a la tercera dimensión, siendo la cuarta dimensión la de la Consciencia, y la quinta dimensión la de la Unidad); se le describe como un ser con el numero “666”, no como alguien con el numero “777” o con el numero “888” (representadas la espiritualidad por el número “777” y la consciencia crìstica por el número “888”), en realidad había que interpretar el porquè se le vio a esa bestia con ese numero “666” en la visiòn de San Juan que dio origen al libro del “Apocalipsis” o de “Revelaciones”; queda claro entonces que la bestia con el numero 666 se tratarìa de alguien con poder solo en este mundo fìsico, material, no se tratarìa de nadie que busque la espiritualidad ni la consciencia crìstica ni de nadie que busque expandirlas. Podrìamos tener ahì tambièn una pista de como superar a esa bestia si eso es lo que buscamos y si dado el caso, pudiera materializarse la presencia de la bestia en mención en el mundo a través de alguien con mucho poder: Si el numero de esa bestia es el 666, solo las claves superiores 777 y 888 (correspondientes a la espiritualidad y a la consciencia crìstica) que son superiores al nùmero 666 de esa bestia tendrìan mayor poder que la bestia en menciòn, en consecuencia: HAY QUE BUSCAR LA ESPIRITUALIDAD Y LLEGAR A LA CONSCIENCIA CRISTICA que son las que tienen las claves 777 y 888. Para esto, es importante crecer en Consciencia y tratar de llegar no solo a la cuarta, sino tambièn a la quinta dimensión (la dimensión de la Unidad); es importante tener en cuenta que “Unidad es aceptar tu propia divinidad” y que “en la quinta dimensión solo existe una ley espiritual. Todos somos UNO, todos somos parte de Dios”. Tengamos en cuenta que la dualidad es simplemente una experiencia para aprender a expandir nuestra Luz, como señala Diana Cooper en el capitulo “La Ley del UNO” de su libro “Las 36 leyes espirituales de la vida”.

Tengamos presente que de materializarse la presencia de un tercer anticristo como profetizò Michel de Nostradamus, ese anticristo tendría que encarnar en un cuerpo humano SUJETO A LAS REGLAS Y LEYES QUE RIGEN ESTE MUNDO FISICO y a los seres humanos encarnados, como lo somos todos los seres humanos encarnados, prueba de ello es la trayectoria que cada ser humano debe seguir y las condiciones, cualidades y defectos que trae a su presente encarnaciòn según puede encontrarse en su respectiva carta natal y anàlisis cosmobiològico respectivo, además de en su respectivo anàlisis numerològico y en el anàlisis de la energía del dìa de su nacimiento (conocimiento que tuvieron los antiguos mayas y que se descifra con el KAM WUJ o libro del destino). Si bien el numero 666 pudiera ser algo revelador y desde el punto de vista numerològico arroja como número al 9 (la suma de los tres dígitos 6), siendo el numero 9 el que en su fase positiva es el màs positivo de todos, pero en su fase negativa es el màs AVIDO de posesiones materiales, pudiendo llegar al robo descarado y a la delincuencia por obtener cosas y beneficios materiales, debe notarse que el numero 6 es un número al cual le gustan los seguidores fieles, pero que no tolera un mando superior al suyo (salvo si se trata de socios en una empresa de interés común), es el número de la armonía y el Amor, pero es también el número de alguien que usa mucha autoridad y no le gusta que lo contradigan (como el caso de un Padre de familia en cuyo Hogar y sobre sus hijos impone las ordenes a seguir). Si analizamos el 666 encontramos un resultado de nueve (la suma de los tres digitos 6) que resulta de sumarse el carisma de tres personalidades que tienen las características del numero 6, que podría desembocar en el lado negativo en un excesivo interés por el materialismo y por imponerse e imponer lo que piensa que debe imponer.

Sin embargo, en Numerologia, debe tenerse en cuenta que se puede descubrir la especie de “agenda oculta” interna de la persona objeto de estudio al analizar su número de Intensidad (que se halla en el nombre de la persona), por lo que toda persona encarnada como ser humano no escapa a los rigores y reglas que rigen para todos los que estamos encarnados en este mundo físico. Ya depende de cada quien el no dejarse engañar simplemente.