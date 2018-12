Tras un crecimiento no duradero, los títulos de productores de marihuana vuelven a caer.

Las acciones de los productores canadienses de marihuana, tras un corto crecimiento volvieron a una dinámica decreciente. Los participantes del mercado, que antes con optimismo esperaban una posible legalización de marihuana en los Estados Unidos, ahora temen que esta decisión no se tome. Según exploradores financieros, el mayor riesgo para este mercado es que las leyes federales estadounidenses puedan prohibir la venta de marihuana. A pesar de que la probabilidad de ello no es muy alta, los inversores temen tal desarrollo de acontecimientos. Al mismo tiempo, una buena noticia para cotizaciones de las acciones de Tilray resultó la comunicación que una de las cervecerías más grandes del mundo AB InBev planifica junto con la empresa canadiense estudiar la posibilidad de producción de bebidas a base de marihuana. Cada de estas compañías invierte en la empresa mixta en Ontario canadiense $50 millones. Antes, Tilray también comunicó sobre su colaboración con la empresa farmacéutica Novartis, con la cual planifica desarrollar la producción de cannabis para fines medicinales. Es de esperar que en el contexto de una ola de caída de acciones en este sector, en un futuro próximo las acciones de Canopy Growth (CGC) podrán bajar a 27.5 dólares, los títulos de Tirlay (TLRY) – caer a 70 dólares, las acciones de Aurora Cannabis Inc. (ACB) – bajar a 5 dólares, de Aphria Inc. (APHA) – a 5 dólares, y de Cronos Group – a 10.5 dólares.

Ivan Marchena, analista de Libertex