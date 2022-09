TRANSNACIONAL KALLPA DENUNCIA A SECRETARIO GENERAL DE CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL PERÚ

3.Hasta la fecha, no hay ninguna respuesta del ministerio de Energía. Lo mismo pasan los productores frutales de Suylloc-Quintao desde 2012 KALLPA NO HONRÓ EL PAGO ACORDADO. Denuncian, además ante los organismos sectoriales de energía, trabajo, ambiente y salud que los residuos vertidos en el río Mantaro (desde que se instaló la hidroeléctrica) ocasionaron la presencia de una mosca mutante que devora y contamina sus sembríos frutales y afecta la salud de las personas y animales.

2.En el 2011 se promulgó la ley de consulta previa en el país, los procesos desarrollados no llegan a 50. El caso de la generadora de electricidad KALLPA con las comunidades huancavelicanas del VRAEM es icónico. Desde 2019 la comunidad de Jatuspata dice que la empresa no respetó la compra de terrenos comunales.

