Up Next

“Que los planos y manuales estén disponibles en código abierto, es algo que permite democratizar el diseño, volverlo colaborativo. Que cualquier persona pueda acceder a él, cambiarlo, mejorarlo o adaptarlo es algo que está buenísimo. En nuestro caso no mejoramos las máquinas, sino que las adaptamos a nuestras necesidades”, destacó.

Ante los patrones de consumo actuales que resultan insostenibles -basados en la lógica del descarte-, el investigador aseguró a la Agencia CTyS-UNLaM que “hay claras muestras de que un modelo productivo circular funciona, que deja una mejor huella no sólo a nivel ambiente, sino a nivel económico, ya que es más justo con vínculos más horizontales y un impacto cultural que nos permite entendernos a nivel sociedad de otra forma”.

Los plásticos denominados de un solo uso representan en la actualidad un desafío no sólo ambiental, sino también social y económico a nivel global. Es por esto que, un equipo conformado por docentes y estudiantes de la carrera Diseño Industrial perteneciente al Centro de Investigación Aplicada de la Universidad de Rafaela y el Laboratorio de Diseño Lab DI (UNRaf Tec) propone una alternativa para reutilizar el plástico que es desechado.

By