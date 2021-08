La Juventus dio a conocer en la mañana del martes un comunicado en el que revela los valores de la transferencia de Cristiano Ronaldo al Manchester United.

El club inglés pagará pagará 15 millones de euros, con esa cantidad a liquidar en cinco años. A estos también se suman ocho millones que dependen de los ingresos de la estrella portuguesa en los diablos rojos.

También según la Juventus, “esta operación genera un impacto económico negativo en el ejercicio 2020/21 de 14,0 millones de euros, debido al ajuste del valor contable neto de los derechos de registro del jugador”.

El Manchester United revela la duración del contrato de Cristiano Ronaldo

El Manchester United reveló, este martes, la duración del contrato de Cristiano Ronaldo. El internacional portugués ha firmado un acuerdo válido para las próximas dos temporadas, con una opción más.

Ole Gunnar Solskjaer, entrenador de los diablos rojos, ya ha reaccionado a la noticia. “Faltan palabras para describir al cristiano. No solo es un jugador fantástico, también es una persona increíble. Tener el deseo y la capacidad de jugar en la parte superior durante un período tan largo es solo al nivel de una persona muy especial. No tengo ninguna duda de que seguirá impresionando y que toda su experiencia será esencial para los jugadores más jóvenes del equipo. El regreso de Ronaldo demuestra lo único que es este club y estoy completamente fascinado por su regreso a casa, donde todo comenzó”.

Cristiano Ronaldo: “No puedo esperar a volver al Old Trafford y ver el estadio lleno”

Cristiano Ronaldo dejó este martes un mensaje a los aficionados del Manchester United. Después de transferir de la Juventus a los diablos rojos y tener la duración de su contrato, así como el valor de transferencia revelado, el internacional portugués dijo que “no podía esperar para jugar de nuevo en el Old Trafford y ver el estadio lleno”.

“El Manchester United es un club que siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón, y me han fascinado todos los mensajes que he recibido desde que se hizo el anuncio, el viernes. No puedo esperar a ver a los aficionados de nuevo en un Old Trafford lleno. Espero unirme al equipo después del compromiso con la selección nacional, y espero que tengamos una temporada muy exitosa”, dijo.