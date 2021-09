¿Necesita traer su TARJETA DE VACUNACIÓN cuando viaja? Esta pregunta y otras sobre alquileres de vacaciones, pruebas de vuelo de COVID-19 y más en la edición de este mes de nuestra columna de consejos de viaje.

¿Necesita traer su TARJETA DE VACUNACIÓN cuando viaja?

P. “¿Necesita llevar su tarjeta de vacunación cuando viaja?”- RS

R. depende de su destino. Algunos países requerirán la tarjeta de vacuna física como prueba, mientras que otros querrán que cargue una foto de su tarjeta en su aplicación o sistema antes de viajar. Otros aceptarán una foto o copia de la tarjeta mostrada en persona.

Consulte con su destino para averiguar los requisitos exactos antes de viajar, y siempre mantenga una foto de su tarjeta guardada en su teléfono para que pueda acceder a una copia de la misma fácilmente.

Recuerde, es probable que necesite mostrar pruebas de vacunación (o una prueba de COVID-19 negativa) en más lugares que solo el control fronterizo en estos días. Muchos destinos están implementando la vacunación (o requisitos de pruebas) para cosas como conciertos o comidas en interiores.

¿Necesita traer su TARJETA DE VACUNACIÓN cuando viaja?

P. ” Pronto viajaré a Francia y necesito saber, ¿qué tipo de pases de vacuna necesita llevar? ¿Hay algún tipo de aplicación o necesitaré mi tarjeta física?”- EM

R. Francia tiene su propio pasaporte digital de salud que necesitará para acceder a las principales atracciones como el Louvre o la Torre Eiffel. Para obtener el pase, tendrá que cargar su tarjeta de vacunación, obtener un resultado negativo de la prueba de COVID-19 (tomada dentro de las 48 horas para visitar una atracción/ir a un evento o dentro de las 72 horas para viajar) o mostrar prueba de recuperación de la COVID-19 en los últimos seis meses.

P. ” ¿Vas a Zillow, Expedia, Maui Resort Rentals, etc. para encontrar un alquiler de vacaciones decente? Hay tantos sitios web con varias descripciones. Me pregunto si hay una ‘mejor’ o al menos una mejor manera de buscar. O simplemente tienes que hacer todos ellos, incluyendo VRBO, etc.?”- DM

R. Hay tantos sitios de alquiler de vacaciones por ahí para tamizar con el fin de encontrar el lugar perfecto. Me gusta condensar mi búsqueda mediante el uso de Tripping, un motor de búsqueda que mira a una serie de sitios de alquiler de vacaciones, incluyendo VRBO, Booking.com, Vacasa, y más. No es para agregar más sitios a su lista, pero también puede encontrar nuestra lista de los mejores sitios de alquiler de vacaciones para ser útil.

¿Necesita traer su TARJETA DE VACUNACIÓN cuando viaja?

P. “¿Qué tipo de resultados de descanso se pueden utilizar para abordar un avión? ¿Hay algún resultado físico que necesite llevar consigo o puede mostrar un correo electrónico en su teléfono?”- EM

R. Los CDC permiten que se muestre una copia en papel o electrónica de una prueba de COVID-19 para ingresar a los Estados Unidos. Sin embargo, algunos destinos pueden requerir que se cargue una copia en papel o una copia electrónica antes de abordar un vuelo.

P. ” ¿El mejor cepillo de dientes de viaje sigue comprando un cepillo de dientes y pasta de dientes en su destino?” – CA

R. El cepillo de dientes de la farmacia siempre es una buena opción, pero si estás acostumbrado a un cepillo de dientes eléctrico en casa y no puedes volver al manual en vacaciones, te recomiendo el cepillo de dientes Philips One Travel. Es pequeño y portátil y tiene un estuche cuidadosamente diseñado que lo mantiene higiénico mientras viaja, además de que la batería durará 30 días para que no tenga que preocuparse por empacar un cargador.

¿Necesita traer su TARJETA DE VACUNACIÓN cuando viaja?

P. “¿Cómo puedo encontrar un seguro de viaje que me cubra en caso de que reserve un viaje y volvamos a lockdown?”- SS

R. Diríjase a SquareMouth, donde puede buscar específicamente un seguro de viaje que cubra las cancelaciones relacionadas con la COVID-19. Asegúrese de elegir una política que permita la cancelación en cualquier momento antes del viaje: muchas políticas de cancelación por cualquier motivo solo lo cubren si cancela al menos tres días antes de su viaje, lo que no lo ayudará si tiene que cancelar debido a un resultado positivo en la prueba de COVID―19.

P. ” ¿Alguna recomendación divertida para matar 12 horas en un avión? El combo película / podcast / juegos envejece rápidamente.” – KM

R. La mejor manera de pasar 12 horas en un avión es durmiendo la mayor parte, en mi opinión. Sin embargo, si estás atrapado despierto, aquí hay algunas cosas divertidas para ayudar a pasar el tiempo:

En su camino a casa, revise y edite / organice todas las fotos que tomó durante su viaje.

Relájese con un libro para colorear para adultos.

Disfrute de un elaborado aperitivo / bebida. La comida definitivamente puede ser entretenimiento en un avión, así que por qué no empacar algo divertido para comer (como un plato de queso de lujo) y pedir una bebida para ir con ella, para una hora feliz en el vuelo. Si desea ponerse realmente elegante, traiga un kit de cóctel a bordo que pueda usar para jugar al mixólogo con cualquier licor que pueda comprar a bordo.

P. ” ¿Cuál es tu aplicación de traducción favorita para viajes?”- EM

R. Google Translate es mi favorito con diferencia. Puede descargar 59 idiomas con anticipación, por lo que puede traducir sin conexión cuando no tiene WiFi o servicio celular. Traduce escribiendo, hablando o usando tu cámara para escanear texto. (No he tenido la mejor suerte con la función “escanear texto”, que por lo general tiene dificultades para identificar palabras en etiquetas y signos, pero la función” conversación”, que escucha a la gente hablando es fantástica.)