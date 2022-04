Además del Conejo de Pascua, los niños franceses también tienen campanas de Pascua. Según las enseñanzas católicas, las campanas de las iglesias no pueden tocarse entre el Jueves Santo y la Vigilia Pascual. Una leyenda dice que las campanas no se tocaron porque les crecieron alas y fueron a Roma para ser bendecidas por el Papa, regresando en Semana Santa con bombones y regalos.

Una antigua tradición de Pascua danesa consistía en enviar cartas cómicas en juego, o Gækkebev, con acertijos. La carta se corta en forma de copo de nieve y se firma con puntos que corresponden al número de cartas del remitente. Si el destinatario es capaz de adivinar quién envió la carta, tendrá derecho a recibir un huevo de chocolate. Si no puede hacerlo, debe enviar un huevo de chocolate al autor de la carta.

Curiosamente, la Pascua se convirtió en un período en el que los noruegos leen libros sobre crímenes (Påskekrims). Se cree que esta tradición comenzó en 1923, cuando una editorial de libros promovió una nueva historia policial a través de los periódicos. Dado que la historia se parecía a las noticias restantes, los lectores no se dieron cuenta de que era ficción.

