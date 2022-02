TRABAJOS FREELANCE sin EXPERIENCIA> 20 MEJORES>

By

Trabajos freelance sin experiencia: Hay muchos trabajos en línea de nivel de entrada; ¡sí, incluso si no tienes experiencia!

Trabajos freelance sin experiencia: ¿Cómo sobreviví? Es honestamente sencillo, solo aprende un poco y luego lánzate a ello. La mejor manera de aprender es practicar, ¿verdad?

No diré que es todo sol y arco iris conseguir estos trabajos, es probable que tenga que trabajar un poco antes de conseguir un trabajo y pasar algún tiempo enseñándose algunas cosas, pero para un trabajo en línea de nivel de entrada, estos no son demasiado difíciles de sumergirse.

Trabajos En Línea De Nivel Básico Sin Necesidad De Experiencia

Trabajos freelance sin experiencia: He sido asistente virtual, escritor de contenido, freelancer y profesor de inglés en línea. Ahora soy bloguera de viajes a tiempo completo. Una vez más, como te dije, no tenía experiencia antes de comenzar ninguno de estos. A continuación se presentan un montón de otros trabajos en línea sin necesidad de experiencia, ¡espero que encuentre algo que despierte su interés aquí!

Para comenzar, te recomendaría obtener una suscripción gratuita a Skillshare o probar Udemy para aprender un poco sobre la profesión en la que estás tratando de entrar, al menos date tiempo para entender los conceptos básicos.

Traducción Sin Experiencia

Trabajos freelance sin experiencia: Si conoce otro idioma como la palma de su mano, entonces se hizo un trabajo de traducción para usted, especialmente porque es un trabajo en línea sin necesidad de experiencia y se puede hacer en cualquier momento y desde cualquier lugar. Solo mostrarás tarifas más bajas por un tiempo. Cuando se vuelve competente en la posición y tiene buenas críticas o clientes detrás de usted, puede comenzar a aumentar sus tarifas.

Trabajos freelance sin experiencia: La cantidad que cobre y el tipo de trabajo que obtenga dependerá de los idiomas que desee traducir. Como principiante, probablemente le resulte más fácil traducir textos más generales, como novelas. Cuando tengas más confianza, puedes pasar al trabajo donde la precisión es más importante, como un trabajo académico, que probablemente pagará más.

Recursos para Este Trabajo en Línea

→ Ver posiciones abiertas para traducción

Hay muchos sitios web por ahí que pueden ayudarlo a comenzar en el mundo del trabajo de traducción, como estos.

Averigüe sobre los diferentes tipos de trabajos de traducción que existen y qué lo ayudará a ser contratado.

Obtenga más información sobre el día típico de un traductor independiente y los pares de idiomas mejor pagados.

Servicio Al Cliente Sin Experiencia

Trabajos freelance sin experiencia: Es probable que la mayoría de los trabajos de servicio al cliente sean trabajos remotos de nivel básico, ya que no necesita un conjunto de habilidades en particular para poder hacerlo. La mayoría de las empresas estarán felices de enseñarle en el camino. Siempre y cuando sea amigable y esté preparado para tratar con clientes que pueden estar molestos o difíciles, este papel es perfecto para usted.

Trabajos freelance sin experiencia: La mayoría de los roles requerirán que hables con personas por teléfono, pero si no te sientes cómodo con esto, busca empleos que funcionen a través de chat en vivo o correo electrónico. Las empresas están ansiosas por tener trabajadores de servicio al cliente remoto, ya que les ahorra alquiler y les permite emplear fácilmente a personas de todas partes.

Diferentes compañías pueden tener requisitos de hardware adicionales para este trabajo, y algunas pueden necesitar que tenga un número de teléfono con sede en EE.UU., por lo que esto es algo que debe verificar antes de aceptar un puesto.

Recursos para Este Trabajo en Línea

→ Consulte posiciones abiertas para Servicio al Cliente

Si está buscando un trabajo de servicio al cliente, su mejor opción es solicitar directamente a la empresa para la que desea trabajar. Algunos de los mayores arrendatarios que existen incluyen Amazon, Apple, Liveops, Williams-Sonoma y Soluciones de trabajo, por nombrar algunos.

Eche un vistazo a esta guía definitiva para obtener y hacer trabajos de servicio al cliente en casa.

Echa un vistazo a We Work Remotamente para obtener una lista de los puestos de servicio al cliente actuales.

Tutoría Sin Experiencia

Trabajos freelance sin experiencia: Si sientes que tienes una habilidad en particular en un campo determinado, ¿por qué no darle un buen uso y pasarle esas habilidades a otra persona? Usted puede hacer buen dinero por convertirse en un tutor en línea y llevar una vida nómada, lo que hace un gran trabajo en línea con la experiencia no necesaria.

No hay fin a las cosas en las que puede enseñar a otros adultos o niños, como::

Escritura

Inglés u otro idioma extranjero

Negocio

Blogging

Redes Sociales

Matemáticas

Literatura

Instrumentos musicales

Ciencia

Trabajos freelance sin experiencia: Las opciones son infinitas, y básicamente, cualquier habilidad que tengas se puede enseñar en línea si eres creativo al respecto. Puede elegir su experiencia, lo que desea cobrar por cada hora de tutoría y establecer las horas en las que está disponible para trabajar.

Recursos para Este Trabajo en Línea

→ Ver posiciones abiertas para Tutoría

Una de las mejores maneras de conseguir un trabajo de tutoría es configurarse con un perfil en uno de los muchos sitios de tutoría que hay, como Preply.

Lea esta guía práctica sobre cómo ser un tutor en línea, o esta, para obtener algunos consejos prácticos sobre cómo iniciarse en la industria.

Estos 15 sitios ofrecen trabajos de tutoría en línea legítimos.

Asistente Virtual Sin Experiencia

Trabajos freelance sin experiencia: Hay tantos trabajos de asistencia virtual que no requieren que tenga ninguna habilidad o experiencia en particular para postularse, lo que lo convierte en un excelente trabajo remoto de nivel básico.

Trabajos freelance sin experiencia: Se requiere un asistente virtual para proporcionar soporte a las empresas, tanto grandes como pequeñas, e incluso a las personas que están haciendo malabares con una gran carga de trabajo. Esencialmente, estarás haciendo las cosas que no quieren o no tienen tiempo para hacer.

Trabajos freelance sin experiencia: Es probable que sus tareas principales se basen en el administrador, como hacer o aceptar reservas, realizar investigaciones en línea, administrar proyectos, ingresar datos, transcribir y comunicarse internamente. Si está de acuerdo, incluso podría estar haciendo un trabajo más específico y trabajos únicos.

Siempre y cuando estés dispuesto a aprender, seguir instrucciones y no te importe hacer algunas tareas más serviles, deberías estar listo para comenzar.

Es probable que pueda establecer su horario y dónde trabaja. Mientras puedas hacer el trabajo y hacerlo bien, incluso podrías estar sentado en un café de playa en Tailandia.

Recursos para Este Trabajo en Línea

→ Consulte puestos vacantes para Asistentes Virtuales

Hay diferentes maneras de conseguir un trabajo de asistente virtual. Algunas agencias trabajan solo con asistentes virtuales para que pueda solicitar directamente con ellos y luego lo colocarán con un cliente adecuado.

Sin embargo, la mayoría de los asistentes virtuales son independientes, lo que significa que usted mismo elige los clientes y las cargas de trabajo. Hay plataformas que ofrecen trabajos de asistente virtual, como Upwork y Freelancer.com. Solo tenga en cuenta que se llevarán una parte de sus ganancias, generalmente alrededor del 10-20%.

Hay cientos de empleos de VA disponibles en varias bolsas de trabajo, un excelente lugar para comenzar es crear un perfil gratuito en Fiverr y ofrecer sus servicios.

Estas 16 empresas contratan para trabajos de asistencia virtual remota.

Enseñanza De Inglés (O Cualquier Idioma) Sin Experiencia

Trabajos freelance sin experiencia: Hay muchas plataformas por ahí que siempre están buscando nuevos tutores para enseñar inglés, o cualquier otro idioma que domine.

Esta es probablemente la forma en que un gran porcentaje de nómadas digitales ganan su dinero y son algunos de los trabajos en línea más populares sin necesidad de experiencia. Algunos pueden requerir que tengas experiencia o calificaciones de enseñanza previas, mientras que otros no.

Trabajos freelance sin experiencia: Un certificado de enseñanza puede aumentar sus posibilidades de ser aceptado en la plataforma, pero no es estrictamente necesario.

El trabajo se puede hacer desde cualquier parte del mundo si tiene una computadora y una conexión a Internet, ya que enseñará las lecciones a través de Skype o un programa similar, y dará clases particulares 1 a 1 a personas ansiosas por aprender. Puede establecer su horario y enseñar tanto o tan poco como desee. Una vez que te metes en el papel, la paga puede ser bastante buena.

Si no eres hablante nativo de inglés, ¡es posible que puedas enseñar tu idioma nativo! Consulte aquí para enseñar otro idioma en línea.

Recursos para Este Trabajo en Línea

→ Ver puestos vacantes para la enseñanza de Inglés

Representante del Centro De Llamadas Sin Experiencia

Trabajos freelance sin experiencia: Convertirse en representante de un centro de llamadas es un trabajo que se puede hacer desde casi cualquier parte del mundo. Hay todo tipo de tareas que podría estar haciendo, como recopilar datos de clientes y abrir tickets de soporte para compañías de software.

Como necesita saber sobre la compañía, es probable que se requiera cierta capacitación, pero esto debe pagarse y aún se puede hacer de forma remota. Al igual que con la mayoría de los trabajos remotos de nivel básico, cuanta más experiencia obtenga, más se le pagará.

Recursos para Este Trabajo en Línea

→ Consulte posiciones abiertas para Representantes del Centro de Llamadas

Corrección De Textos Sin Experiencia

Trabajos freelance sin experiencia: Para obtener un trabajo de revisión, ayuda si eres competente con las reglas de gramática para que puedas sentir que has hecho bien el trabajo. Si no le importa escanear texto sin fin en busca de errores gramaticales y ortográficos, este es un gran trabajo remoto de nivel de entrada para usted.

Lo que revisará depende completamente del rol, podría estar leyendo una novela de 400 páginas o todo el contenido de un sitio web, la lista es variada, pero eso ayuda a mantenerlo más interesante.

De nuevo, dependiendo de lo que su cliente quiera, es posible que también le requieran hacer algunas tareas básicas de edición, como el diseño, o si cree que una sección de texto podría mejorarse.

Recursos para Este Trabajo en Línea

→ Consulte posiciones abiertas para la revisión

Explore esta gran lista de 25 empresas que contratan correctores y editores de trabajo en casa.

Descubra los beneficios de trabajar como corrector de pruebas en línea, así como algunas herramientas que le ayudarán a hacer el trabajo más fácil.

Esta guía para encontrar trabajos de revisión remota es realmente útil y le ayudará si recién está comenzando en la industria.

Estas 10 compañías ofrecen trabajos de corrección en línea legítimos, por lo que es un buen lugar para comenzar a buscar.

Especialista En Divulgación Por correo Electrónico Sin Experiencia

Esto puede no ser un trabajo particularmente bien pagado, pero tampoco requiere demasiado trabajo y es el ejemplo perfecto de un trabajo en línea donde no se necesita experiencia, por lo que podría funcionar perfectamente para algunas personas. La idea detrás de esto es que se le dará una lista de direcciones de correo electrónico y alguna copia, y es su trabajo enviar esos correos electrónicos a todos los que están en la lista de correo electrónico.

Recursos para Este Trabajo en Línea

→ Consulte puestos vacantes para Especialistas en Divulgación por Correo Electrónico

Entrada De Datos Sin Experiencia

Trabajos freelance sin experiencia: La mayoría de los trabajos de entrada de datos no requieren ninguna experiencia en absoluto, y como se le pueden enviar todos los materiales en línea, se puede hacer fácilmente de forma remota. Una de las habilidades críticas que debe tener para este trabajo es la capacidad de escribir relativamente rápido sin cometer muchos errores.

Es cierto que no es el trabajo más emocionante que existe, ya que es probable que deba mirar bases de datos masivas durante todo el día y simplemente agregarle datos, pero si está sentado en la piscina de un hermoso país haciéndolo, no es tan malo.

Moderador De Contenido Sin Experiencia

Trabajos freelance sin experiencia: Para ser un moderador de contenido, tienes que estar muy orientado a los detalles y ser capaz de trabajar a través de una gran cantidad de contenido en un corto espacio de tiempo, aunque sigue siendo un buen trabajo en línea sin necesidad de experiencia.

Es genial si no quieres interactuar con personas reales, ya que generalmente solo se te dará el trabajo para seguir adelante. Si te encuentras siempre desplazándote por las redes sociales, ¿por qué no también te pagan por ello?

Como moderador de contenido, completarás tareas como pasar por páginas de redes sociales, foros o reseñas para asegurarte de que lo que las personas han estado ingresando se ajusta a las pautas de la plataforma o la empresa. Luego, si ves a alguien que rompe las reglas, puedes denunciar a esa persona o bloquear sus comentarios.

Es un trabajo que cualquier persona debe poder hacer desde cualquier lugar, solo tienes que estar preparado para poner el trabajo.

Asistente de Investigación Sin Experiencia

Trabajos freelance sin experiencia: El tipo de trabajo que debe realizar un asistente de investigación varía mucho de una empresa a otra, pero esencialmente, se le pedirá que evalúe y analice los datos que usted u otra persona haya recopilado mientras realiza la investigación.

Para ser bueno en este trabajo remoto de nivel inicial, debe ser bueno en la recopilación de datos, tener buenas habilidades de pensamiento crítico y tener un ojo meticuloso para los detalles. Siempre y cuando tenga una computadora decente y una conexión wifi, este trabajo se puede hacer desde cualquier lugar y no requiere experiencia ni calificaciones.

Transcripción Sin Experiencia

Trabajos freelance sin experiencia: La transcripción puede no ser el trabajo más emocionante, pero mientras sea un mecanógrafo rápido, estará listo para convertirse en un transcriptor. El trabajo implica la conversión de audio o vídeo a texto, por lo que requiere un poco de escucha cuidadosa y la necesidad de prestar atención a los detalles.

No hay certificados o calificaciones que necesite para comenzar. Aún así, algunas compañías pueden requerir que tengas al menos 80 palabras por minuto de velocidad de escritura, más del 98% de precisión y excelentes habilidades de gramática y corrección.

Hay diferentes maneras de cobrar como transcriptor, ya sea por trabajo o por un minuto u hora de audio. Así que cuanto más rápido termines el trabajo, más dinero puedes ganar. Esto lo convierte en una opción realmente flexible, solo asegúrese de que sea lo suficientemente rápido como para hacer que el esfuerzo valga la pena.

Probador De Juegos Sin Experiencia

Para muchos, convertirse en probador de videojuegos será como un sueño hecho realidad, especialmente porque es un trabajo en línea sin necesidad de experiencia. Aunque puede sonar muy divertido. y muchas veces lo será, requerirá mucha paciencia y es probable que se requieran algunas habilidades para jugar.

La idea detrás de un probador de juegos es, como su nombre indica, probar un juego nuevo para detectar fallos, errores u otros problemas antes de que salga a la venta. Esto significa que se requiere una atención seria a los detalles, ya que se debe informar de cualquier falla, por lo que no puede simplemente sentarse allí divirtiéndose jugando el juego.

Si te consideras un poco un jugador, este es un buen momento para convertir tu pasión en una carrera, ya sea desde la comodidad de tu hogar o en cualquier lugar del mundo en el que te encuentres. Lo bueno de este trabajo, ya que incluso como un trabajo remoto de nivel de entrada, un probador de videojuegos generalmente recibe una cantidad decente de dinero.

Edición de Fotos Con Poca o Ninguna Experiencia

Si cree que tiene un poco de habilidad para editar fotos y puede usar software de edición de fotos como Photoshop o Pixlr, la edición de fotos independiente podría ser una función remota que vale la pena perseguir.

Trabajos freelance sin experiencia: Si aún no tienes las habilidades, hay cursos gratuitos en línea que pueden ayudarte a ponerte al día. Las imágenes son increíblemente importantes cuando se trata de administrar un negocio en línea, y hay miles de tiendas de comercio electrónico en línea que necesitan fotos de alta calidad para mantener sus negocios en funcionamiento.

Entrenador de Salud y Bienestar Con Poca o Ninguna Experiencia

Trabajos freelance sin experiencia: Este tipo de trabajo no atraerá a algunos, pero si tiene una pasión por mantenerse saludable y conocer sus cosas, hay muchos trabajos de salud y bienestar que se pueden lograr de forma remota.

Sus clientes pueden acercarse a usted por una serie de razones, es posible que quieran ayuda para perder peso, dejar de fumar o aumentar su nutrición.

Puede usar el correo electrónico, las redes sociales o el teléfono para comunicarse con estas personas, ofrecer su orientación y monitorear su progreso. Ayuda si eres una persona sociable y te apasiona ayudar a las personas a aprovechar al máximo sus programas.

Redacción De Contenidos Sin Experiencia

Trabajos freelance sin experiencia: Si puedes escribir, lo más probable es que puedas conseguir un trabajo en redacción de contenido. Los trabajos pueden comenzar pagando poco, pero cuanto más trabajo hagas y mejor reputación construyas, más trabajos mejor pagados podrás aceptar. Realmente es uno de los mejores trabajos en línea sin necesidad de experiencia.

Hay toneladas de posiciones por ahí, incluyendo redacción de textos de sitios web, artículos, publicaciones de blogs, reseñas de productos, descripciones de productos. Muchas compañías están felices de emplear a un principiante, y es posible que solo le pidan que complete un artículo de prueba primero para evaluar su estilo de escritura.

Pruebas De Sitios Web Sin Experiencia

Trabajos freelance sin experiencia: Convertirse en un probador de sitios web es una excelente manera de comenzar un viaje de trabajo remoto. Todo lo que necesita es una idea básica de cómo navegar por un sitio web y probar su funcionalidad. Una vez que haya terminado la prueba, tendrá que hablar sobre sus pensamientos, ya sea en línea o por teléfono, y ofrecer cualquier cosa que pueda ayudar a mejorar el sitio web.

Algunos trabajos de prueba de aplicaciones y sitios web son más técnicos que otros, por lo que si posee habilidades de programación, será útil, pero no estrictamente necesario.

Completar Micro Tareas Sin Experiencia

Trabajos freelance sin experiencia: Si no está completamente seguro de qué trabajo remoto de nivel de entrada es el adecuado para usted, entonces podría buscar en la microtarea. Este tipo de trabajo es especialmente útil para aquellos que están entrando por primera vez en la industria del trabajo remoto.

Las tareas que puede elegir hacer variarán mucho, pero lo bueno aquí es que puede elegir qué le interesa. Algunos ejemplos incluyen procesamiento de video, verificación de datos, transcripción, investigación de la experiencia del usuario y más.

Ventas Telefónicas Sin Experiencia

Trabajos freelance sin experiencia: Se requieren habilidades de comunicación excepcionales para convertirse en un representante de ventas telefónicas, pero eso es todo. La mayoría de las empresas están felices de emplear a alguien que es de nivel de entrada en este puesto y luego capacitarlo en el trabajo.

Se le pedirá que se comunique con cualquier cliente potencial por teléfono y promocione la empresa para la que trabaja, sus productos o servicios.

Trabajos freelance sin experiencia: Un requisito que es probable que se necesite es ser fluido en inglés, ni siquiera necesitará tener experiencia en ventas, ya que la mayoría de las empresas le darán un guion para leer, o al menos una idea de lo que debe decir. Todo esto puede parecer un poco desalentador para empezar, pero tan pronto como lo haya hecho un par de veces, ¡será fácil!

Consultor de Viajes Sin Experiencia

Trabajos freelance sin experiencia: Si ya te apasiona viajar y ayudar a otras personas a ver el mundo, ¿Qué mejor trabajo para ti que un asesor de viajes? Dependiendo de los deseos y el presupuesto del cliente, los ayudará a organizar opciones de viaje adecuadas, como ofrecer orientación sobre posibles destinos, organizar el transporte y las reservas de hotel.

El cliente también puede necesitar ayuda para organizar un itinerario, encontrar cosas que hacer y hacer reservas de excursiones. Las habilidades de comunicación e investigación son vitales aquí, ya que algunas personas dependerán completamente de las opciones que les propongas.

Si ya eres nómada y viajas por el mundo, entonces probablemente ya tengas más experiencia que otros por ahí.