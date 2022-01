TRABAJO de PROBADOR de APLICACIONES> GANAR $$$$

Trabajo de probador de Aplicaciones: Hay miles de formas de ganar dinero en Internet, pero una de las más pasadas por alto es la prueba de aplicaciones móviles y web.

Antes de que un equipo de desarrollo de aplicaciones publique su aplicación web o móvil al público, debe probarla. Los problemas de usabilidad deben solucionarse. Los insectos necesitan plancharse. Para encontrar estos problemas, los equipos de desarrollo a menudo contratan a un grupo de probadores beta para probar las aplicaciones antes de su lanzamiento público.

Si crees que serías un gran probador de aplicaciones, sigue leyendo para obtener más información sobre el rol, cuánto podrías ganar y los sitios a los que deberías unirte para comenzar.

Para probar una aplicación, todo lo que realmente necesita es acceso a un teléfono inteligente y/o computadora actualizados, (a veces) un micrófono y una cámara web, y una lista de lugares a los que puede ir para encontrar oportunidades. Para que te paguen, a menudo también necesitarás una cuenta de PayPal.

Aunque deberías sentirte cómodo usando tu teléfono y computadora, no necesitas ser un friki de la tecnología. Todo lo que normalmente se espera es que expreses tu experiencia mientras usas estas aplicaciones; que entiendas lo que te gusta y lo que no te gusta.

Lo que se requiere de los probadores de aplicaciones depende de lo que el equipo de desarrollo quiera lograr con la prueba. Una vez que te unas a un equipo de probadores beta para una aplicación específica, se te darán un conjunto de instrucciones. Una prueba completa suele durar entre 15 minutos y una hora.

Estas instrucciones a menudo le piden que realice un conjunto de tareas dentro de la aplicación. A medida que realice estas tareas, se registrarán sus acciones en pantalla (e incluso, a veces, sus movimientos oculares y expresiones faciales), para que los desarrolladores puedan comprender mejor cómo experimenta la aplicación. Algunas pruebas también requerirán que expreses tus pensamientos en voz alta en un micrófono.

En total, se espera que:

Toda esta información se destina a ayudar a los desarrolladores a mejorar la aplicación antes de su lanzamiento final.

Es poco probable que tomar pruebas de aplicaciones se convierta en un puesto de tiempo completo. Para ser seleccionado para probar ciertas aplicaciones, necesitarás encajar en un grupo demográfico específico. Los desarrolladores buscarán probadores de un sexo, edad y con intereses particulares específicos.

Si encajas en el grupo demográfico adecuado para la aplicación, serás aceptado en el equipo de probadores beta. El pago promedio por cada prueba de aplicación completada es actualmente de alrededor de $10. Algunos pagan más de 1 100. Algunos simplemente le ofrecen una aplicación gratuita a cambio de su tiempo. Si vigila de cerca una variedad de sitios de prueba de aplicaciones, podría probar algunas aplicaciones por semana, obteniendo más de $100 por mes.

Hay una variedad de sitios que ofrecen oportunidades de prueba de aplicaciones de pago. Algunos de los más reputados se enumeran a continuación, aunque esto está lejos de ser exhaustivo. Si tiene alguna otra sugerencia, agréguela en los comentarios a continuación para que podamos hacer que este recurso sea lo más útil posible.

Las pruebas de usuario son uno de los mejores jugadores en las pruebas de aplicaciones y sitios web. Para ser aceptado como probador, debe completar una prueba rápida de 5 minutos. Si usted es aprobado, se le pagará $10-15 por cada 20 minutos de prueba completa, mientras habla de sus pensamientos en voz alta.

Para convertirse en un Userlytics o sitios web para usuarios, no hay un proceso de solicitud. Si tienes una cámara web, un micrófono, Windows 7 (o posterior) o Mac OS X Leopard 10.6 (o posterior) y un teléfono inteligente actualizado, regístrate y mantente atento a cualquier invitación de prueba que recibas. Ganarás desde 1 10 por prueba, con pagos quincenales a través de PayPal.

Como TestBirds, puede proporcionar sus comentarios sobre aplicaciones, sitios web, videojuegos y dispositivos electrónicos. La mayoría de sus exámenes pagan al menos 1 10, algunos más de 7 70. Otras pruebas ofrecen bonificaciones por cada error que encuentres.

