Trabajadores del INPE hemos sido discriminados por las autoridades durante más de 10 años

«Desde el año pasado hemos solicitado que se cumpla con los convenios, pero los ministros siguen sordos. Muchos servidores no ganan más de 1,500 soles en puestos de seguridad y administrativos, a pesar de que muchas veces arriesgan sus vidas al trabajar entre condenados por diversos crimenes», sostuvo María Luisa Calixto secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios del Perú (Sintrap).

