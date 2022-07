TRABAJADORES DE CANAL 7 TV PERU SE PONEN BRAVOS

By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

PLANTÓN DE LA DIGNIDAD EN DEFENSA DEL SALARIO HARÁN TRABAJADORES DE CANAL 7 TV PERÚ, ESTE JUEVES A LAS 8 A. M.

Que un día no muy lejano, no sean las más, las malas nuevas, feminicidios, crímenes por robo de celulares, despropósitos del Congreso de la República, sino más bien, aquellas noticias que por prometedoras de un mañana mejor, transmitan alegría a los hogares. No como ahora, que por efecto de la contienda bélica entre Rusia y Ucrania, se despuntan los precios de los fertilizantes, los combustibles y el costo de vida. Ahora pienso que la inflación, que es un fenómeno global, va a afectar más, a los que menos tienen y a trabajadores que, como los del IRTP, tienen congelados sus míseros haberes desde hace 12 años, si, como se lee, DOCE AÑOS SIN UN SOL DE AUMENTO, crimen laboral perpetrado por quienes estuvieron distraídos, llenándose los bolsillo con el erario nacional.

A todos aquellos que resistieron tanto tiempo el maltrato, por parte de mandatarios corruptos, como los laboriosos trabajadores de Radio Nacional, Radio La Crónica y Canal 7 de Televisión, el mensaje es que confíen en sus fuerzas unitarias, para defender el pan de sus hijos, como lo harán este jueves a las 8 de la mañana, en el Plantón de la Dignidad, en el frontis de TV PERÚ. Sin luchas no hay victorias.

Recuerden las hermosas páginas de lucha de quienes nos legaron la jornada laboral de 8 horas y otros derechos arrasados por Fujimori, que hay que rescatar. Que vuesta lucha marque el camino.