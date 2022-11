Trabajadores de azucarera Pomalca se encadenan en frontis de Ministerio de Comercio

By

Los trabajadores de la empresa azucarera Pomalca, se encadenaron en el frontis del Ministerio de Comercio Exterior, Produce, en reclamo de la intervención del gobierno a las azucareras de Lambayeque.

Ellos rechazan y muestran su profunda preocupación los más de 2 mil trabajadores y sus familias, ante los constantes comunicados y publicaciones sobre una intervención del estado que pretenda realizar en la empresa Pomalca, mediante la posible emisión de un decreto de urgencia, propalada de manera tendenciosa en diferentes medios de comunicación (diarios, Facebook, whatsapp, etc), por parte de la Coordinadora Regional, Frendiap, que a la fecha reiteramos NO REPRESENTAN A NINGÚN TRABAJADOR ACTIVO y que únicamente agrupan a trabajadores despedidos y algunos jubilados, más no a los que día a día laboramos en forma activa en la Empresa, y sólo buscan ocasionar caos, zozobra y desestabilización de la empresa, que a diferencia de las demás del valle (como Tumán y Pucalá) venimos laborando y operando continuamente por 18 años consecutivos, estando al día en sus planillas, beneficiando a sus más de 2 mil trabajadores, familias, jubilados, viudas y herederos así como a la comunidad Pomalqueña y de Lambayeque