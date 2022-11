Trabajadores de agroindustrial Pomalca toman medidas de fuerza

Estando próximos a la emisión del informe final que daría paso a la declaratoria de emergencia por parte del MINCETUR, cartera que preside dicha mesa de diálogo, los trabajadores de Pomalca cuestionan su transparencia, precisando que la promulgación del decreto de urgencia estaría siendo promovido por personas que no tienen vínculo laboral con la Azucarera Pomalca, sino por el contrario, son despedidos por falta grave como los señores Henry y Manfri Bernal (alcalde electo de Pomalca), Pedro Chero Lecarnaque, Sandro Bellodas, Karla Morales, todo ellos, liderados por José Luis Ruiz Quintana, quién jamás ha laborado en la empresa ni en ninguna agroindustrial de la región.

Los trabajadores entregaron un memorial al titular del MINCETUR, Roberto Sánchez Palomino, rechazando dicha intervención y mostrando su preocupación ante los constantes comunicados sobre este tema por parte de la Coordinadora Regional Azucarera y el Frente Nacional de Defensa de la Industria Azucarera del Perú (FRENDIAP), que no representan a ningún trabajador activo y más bien solo agrupan a trabajadores despedidos y jubilados.

Al no encontrar eco de las autoridades, los trabajadores han viajado hasta la ciudad de Lima en varias oportunidades, en donde a lo largo de estos meses han venido protestando con carteles en mano y arengas, en los exteriores de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio de Justicia y Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), radicalizando sus medidas en esta última sede, y encadenándose en los exteriores para que sean atendidos.

Asimismo, denunciaron la intervención política en estas mesas de diálogo de los ministerios de Comercio Exterior y Turismo, y de Justicia, a cargo de Roberto Sánchez Palomino y Félix Chero respectivamente, ya que a pesar de no ser su competencia el tema azucarero lo continúan llevando adelante en este tipo de reuniones.

Desde entonces y hasta la fecha se han desarrollado tres mesas de diálogo, y en todas ellas, los trabajadores azucareros han ratificado su total rechazo a una posible intervención del estado en Pomalca, a la cual no encuentran razón, puesto que, afirman que el clima laboral es estable y pacífico, resaltando que se les cumple con todos los beneficios de ley y el pago puntual de sus remuneraciones, además, de contar con órganos de dirección y administración debidamente inscritos en los Registros Públicos. Pomalca no tiene administración judicial.

A pocos días de su creación y tras el arribo a nuestra ciudad del presidente de la República, Pedro Castillo, un grupo de trabajadores alzó su voz y protestó mientras que el mandatario cumplía sus actividades en Lambayeque. Los manifestantes con arengas y pancartas en mano, denunciaron no haber sido convocados para conformar este grupo de trabajo que tiene por objetivo tratar la crisis del sector azucarero, la misma que se encuentra integrada por personas que no tienen representatividad en las empresas agroindustriales.

Cabe recordar que los trabajadores de Agroindustrial Pomalca rechazaron la posible intervención del Estado en ésta azucarera, desde que se publicara la Resolución Ministerial N° 181–2022-PCM, en el diario oficial El Peruano, el pasado 11 de junio, donde se creó la mesa de diálogo que contribuiría a atender y solucionar la problemática social de los trabajadores y ex trabajadores de las empresas azucareras del departamento de Lambayeque, incansables han sido las protestas que vienen realizando los trabajadores de la azucarera Pomalca.

Las autoridades del Mincetur, informaron a los dirigentes de Pomalca que no se dejen sorprender por seudos representantes de los trabajadores sobre la posible declaratoria en emergencia de la empresa azucarera.

.Tras la reunión sostenida entre los representantes del Mincetur y los dirigentes de Agroindustrial Pomalca, se concluyó que no hay ninguna declaratoria de emergencia y que la mesa de diálogo continúa.

