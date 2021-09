TOP 10 NEGOCIOS del FUTURO! más Rentables (2021-2030) ¿Alguna vez se preguntó si su negocio podría convertirse en Peter out? Verás, la verdad es que si no evolucionas, tú y tu negocio van a la extinción. ¿No lo crees? Lea sobre lo que le pasó a Kodak en 1998. O mejor aún, vea cómo Polaroid Corporation admitió dolorosamente su bancarrota en 2008. Y si todavía tienes que sacudirte la pierna, mira esta extraña lista de 10 empresas que van a la desolación en 10 años. ¿Encontraste tu negocio? Entonces creo que es hora de considerar uno de los 10 mejores negocios del futuro?

Sé que es doloroso construir un negocio. Y ese dolor supongo que tú como empresario también lo reconoces. Construir su negocio reciente desde el suelo y ponerlo en marcha era trabajo. Pero como empresario inteligente, pensar en el futuro debe ser su rasgo principal. La pregunta recurrente debe ser; ¿cuál será el negocio más rentable en el futuro cercano? De esa manera, puede salvar su negocio o crear un futuro mejor para sus recursos. Entonces, ¿cuáles son las futuras oportunidades de negocio que debe conocer hoy? ¡Viajemos en el tiempo hasta 2030!

1. Estación de recarga Eléctrica

Negocios del futuro.- Bienvenidos a 2030. Usted está mirando por la ventana pensando en la buena época de los coches de combustión (motor de combustión interna). Esas estaciones de recarga de gasolina/gas que solía conocer han dado paso a las estaciones de recarga de electricidad. Su amigo de negocios auto-móvil que se ocupa de los coches tradicionales está fuera del negocio. Y también lo es el taller de reparación de automóviles en la calle. Un coche eléctrico con” power of tesla ” impreso en él se detiene en el dispensador de electricidad de la esquina de la calle para obtener una recarga. Al instante, ese lado orientado al beneficio de usted patea el otro lado impulsado por el miedo. Ahora usted puede percibir el efectivo frío duro que podría estar rodando en el banco para usted si usted comenzó su propia estación de recarga eléctrica. Tu cerebro se enciende y dispensa varias preguntas en piloto automático en tu mente. ¿Cómo empezar? ¿Cuánto capital necesitas para empezar? ¿Cómo es la regulación de precios?

A la velocidad del avance tecnológico, el tiempo de los coches eléctricos ya está en algunos países desarrollados. Y muy pronto, las bombas de gasolina y la energía fósil no se hablarán nunca más. Así que usted ve un futuro de liquidación para los propietarios de gasolineras y yo veo una nueva mina de oro especialmente para los primeros en iniciar estaciones de recarga eléctrica

2. Despacho de Taxis

Negocios del futuro.- Todavía 2030. Estás bajando las escaleras y una conversación telefónica te llama la atención. La persona que llama cuelga y en breve un Lambo aparca junto a ellos. Entraban y salían. Te preguntas qué acaba de pasar. Despierta hombre, es 2030 lo que significa que puede haber terminado con los viejos servicios de mensajería tradicionales. Esta es la era del despacho de taxis y ya está aquí. Uber es la prueba.

A partir de ahora, hay alrededor de 20 software de despacho de taxis de los cuales TaxiMobility es de confianza por 1000 empresas. Pero, ¿qué es el despacho de taxis y qué es un software de despacho de taxis? Te oigo preguntar. Bueno, un proveedor de servicios de despacho de taxis vincula a cualquier conductor con licencia con los pasajeros.

El negocio se trata de asignar puestos de trabajo de conducción a los conductores fácilmente disponibles. Pero, ¿cómo los proveedores de servicios de envío se ponen en contacto con estos conductores? Ahí es donde entra en juego la necesidad de una aplicación/software de despacho de taxis.

Estas aplicaciones conectan a los despachadores con los pasajeros, permiten a los despachadores ayudar a los conductores con las direcciones a la ubicación de las camionetas. Y sabes lo que esto significa? Puede crear su propio software de despacho de taxis y vender una solución a las empresas de despacho de taxis o tal vez mantener un negocio de despacho de taxis usted mismo. Mientras tanto, puedes hacer las dos cosas. Con todo, el despacho de taxis puede ser la idea de negocio más fácil de iniciar y la menos intensiva en capital del futuro más cercano.

3. Entrega de Drones

Negocios del futuro.- ¿Has visto gente tomando fotos tropicales con la ayuda de drones voladores? La IA (inteligencia artificial) ya está tocando nuestras vidas en todas las direcciones. Y pronto estaremos mucho más conectados a él de lo que estamos hoy. Hoy en día, los drones se desarrollan para varios propósitos. Mientras que algunos son lanzagranadas y dispositivos de espionaje en el ejército, otros se están utilizando en túneles y minas para ver hacia adelante. Pero ¿sabes qué? Las grandes empresas de comercio electrónico como Amazon han encontrado inteligentemente una aplicación lista para usar para nuestros nuevos amigos de drones. El nuevo dron Prime Air de Amazon es capaz de entregar un paquete de 2.7 kg en una larga distancia de 15 millas en solo 30 minutos. Y en meses a partir de ahora, Amazon estará entregando solo por drones.

Imagine lo que le depara el futuro a los actuales propietarios de negocios de servicios de entrega comercial utilizando autobuses y furgonetas. Muchos caerán del negocio, pocos se adaptarán al cambio venidero, y muchas startups evolucionarán. Este es un mensaje para usted como titular de un negocio de servicio de entrega y también un revelador de ojos en una oportunidad prometedora.

4. Compartir el Hogar

Negocios del futuro.- Las habitaciones del hotel apestan a telarañas. Los sonidos tintineantes de las botellas son en cambio el chirrido de los grillos. ¿Qué está evolucionando para reemplazar las consecuencias de los hoteles con el mundo de los negocios? ¿Y por qué el apartamento de tu amigo aparece en Craiglist de vez en cuando?

Brian Chesky, Joe Gebbia y Nathan Blecharczyk cofundaron Airbnb, la primera marca de casas compartidas a finales de 2008 en las calles de San Francisco. Y justo hoy, Airbnb no solo reclama un valor neto de 3 31 mil millones a su nombre, sino que ha abierto las puertas a esta nueva idea de mil millones de dólares al igual que Book Holdings y VRBO de Expedia. ¿Significa esto que la gente está cada vez más inclinada a compartir casa que a los hoteles? La respuesta es sí. Solo en 2015, Airbnb home-sharing site registró una visita mensual de 94,9 millones. ¿Por qué? Compartir casa supera a los hoteles con ofertas como; un alojamiento más grande, amplia gama de servicios, rentable, estancia más larga, conveniencia y un atractivo generacional. Y es por eso que la unidad de condominio de su amigo está en la lista para compartir la casa. Si tienes un hotel, es hora de una tabula rasa.

5. Negocio de Energía Solar

Negocios del futuro.- La eliminación de los postes de servicios públicos ha dado lugar a un aumento del espacio para el desarrollo social. Mientras tanto, las represas se están transformando en centrales fotovoltaicas. Aquí viene la profecía de Alexandre Edmond.

¿Eres consciente de los nuevos sombreros de moda con paneles solares en ellos? Estos sombreros le permiten mantener sus dispositivos, especialmente sus teléfonos, encendidos sobre la marcha. Usted no se sorprendería si usted ha visto uno o dos coches de energía solar de Volvo, Toyota, or y Honda. No solo el mundo se está alejando de la quema de combustibles como una forma de escapar del calentamiento global, sino que el costo de la energía eléctrica es bastante alto en comparación con el sistema solar. No solo vemos el fin de las compañías de electricidad, sino un nuevo amanecer del negocio solar, que de hecho ya está aquí. Así que si usted está preguntando qué negocio crecerá en el futuro, negocio de energía solar es uno.

6. Negocio de Drones de Pasajeros

Negocios del futuro- Visto la película Hombres de Negro o Colin Farrell Total recall anteriores? Sí? Entonces has visto esos vehículos voladores con pasajeros en ellos. Bueno, el primer servicio de limusina de drones se inició en 2017 con Ehang 184 the one passenger drone. Ehang 184 viaja a la velocidad de 100 millas por hora y fue hecho por la popular china drone engineering corporation Beijing Yi-Hung.

Si bien esto puede escribir una línea final a la historia de los aviones y el transporte terrestre, especialmente, muchas marcas de servicios de transporte de drones serán el centro de atención. Así que sea cual sea su plan de negocios tal vez hoy para el futuro, este es otro negocio futuro que le está mirando.

7. NanoTecnología y Watson Health Business

Negocios del Futuro.- En 20 años, la vida útil aumentará con la máxima potencia de la nanotecnología. La nanotecnología es simplemente una rama de la tecnología que se ocupa de sistemas pequeños con grandes insumos. Algunas de las innovaciones nanotecnológicas actuales incluyen pequeños robots de menos de 100 nanómetros que se pueden inyectar en el sistema del cuerpo para curar incluso las enfermedades más crónicas.

Si ya estás viendo el final de los servicios médicos tradicionales con esto, Watson de IBM te sorprenderá. Una supercomputadora hiperinteligente que tiene la respuesta más precisa a cualquier cosa. Con estos dos poderes descentralizados disponibles, es probable que las personas de TI con un buen conocimiento de la IA estén a la vanguardia del sector médico. Por lo tanto, es definitivamente una carrera de quién es más técnico que quién tiene el certificado de grado más alto en el campo médico.

8. Consultoría

Negocios del futuro.- La tecnología y su advenimiento están avanzando rápidamente. Obviamente, todos los sectores y todas las empresas se ven muy afectados. El más obvio es la atención masiva que se ha prestado recientemente a la comercialización del Internet / en línea. Hoy en día, cada negocio debe tener una presencia en línea y esa es la nueva regla general. Entonces, ¿cómo están encontrando las empresas para agregar flexibilidad a su trabajo rígido y tradiciones éticas?

Consultar es la respuesta. Los consultores son asesores profesionales para empresarios en los campos del derecho, recursos humanos, finanzas, salud y más. Los consultores también sirven como asistentes de inicio. Y debido al continuo avance tecnológico, la necesidad de consultores está aumentando. ¿No es hora de perfeccionar sus habilidades de consultoría y tal vez iniciar un negocio de consultoría? Aquí están las ideas de negocio de consultoría más rentables para analizar.

9. Alquiler y reparación de robots

Negocios del futuro.- Los robots ya existen con varias responsabilidades industriales y de fabricación. En China hoy en día, los robots se utilizan en las escuelas, en el ejército, en la atención médica y también en muchas empresas de automatización industrial. Tarde o temprano la fuerza de trabajo humana no existirá con personas como Kengoro, el robot japonés más avanzado que tiene todas las capacidades de un humano.

Pero no importa la eficiencia, velocidad y precisión de estos recién descubiertos compañeros de tecnología, siempre se necesita a alguien para cuidar de ellos cuando fallan. Por lo tanto, le doy la bienvenida a la futura industria de reparación robótica . Una industria del futuro con buenas promesas para los ingenieros de robótica. Y hay más oportunidades de negocio futuras que surgen de este fin. Por supuesto que sí. Habrá alquileres robóticos, puntos de venta robóticos y aún más negocios procedentes de la aparición de robots en puntuaciones altas.

10. Impresión 3D y procesamiento de datos

Negocios del futuro.- La impresión 3D se encargará de reciclar las cosas pronto. ¿Necesitas unas gafas de sol? Imprímelo. ¿Necesita sus propias zapatillas personales? Imprímelo. El único inconveniente es que las impresoras son caras ahora. Pero a medida que la tecnología continúe avanzando y se desarrollen más impresoras 3D, el costo se reducirá.

Por otro lado, a medida que las empresas necesitan digitalizar cada vez más, los datos de los consumidores son un recurso esencial. Lo que significa que se necesitan especialistas en procesamiento de datos. La pregunta ahora es, ¿aprenderías a procesar datos e iniciarías tu propia marca de procesamiento de datos ahora? ¿Te convertirías en operador de impresoras 3D a partir de ahora?