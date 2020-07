El actor norteamericano, que tuvo Covid-19, dice no tener “mucho respeto” por las personas que no pueden cumplir las tres medidas básicas: usar máscara, lavarse las manos y mantener la distancia social.

El actor norteamericano, que tuvo Covid-19, dice no tener “mucho respeto” por las personas que no pueden cumplir las tres medidas básicas: usar máscara, lavarse las manos y mantener la distancia social.

.@tomhanks says he has "no respect" for those who choose to not wear a mask: "It is literally the least you can do." pic.twitter.com/uwgdzEFrWy

— AP Entertainment (@APEntertainment) July 6, 2020