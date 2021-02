Para estos signos todo es una posible tragedia y una razón para poner los ojos en blanco, y no, simplemente no puede evitarlo. Algunas personas, incluso antes de que ocurra una situación dada, ya están pensando en lo peor y en todo lo que puede y va a salir mal, al menos en su cabeza.

¿Es esa persona? ¿Conoce a esa persona?

He aquí, de acuerdo con el Portal Blasting News, los dos signos más negativos del zodíaco:

Cáncer

Es uno de los signos emocionalmente más sensibles de la astrología y eso afecta directamente en su pensamiento positivo, pues frecuentemente el cangrejo se defrauda consigo mismo.

Este signo se deja perturbar con mucha facilidad, ya sea por energías buenas o más, y cuando está en un día especialmente malo paso se convierte en un verdadero pesadoelo, pues no sabe lidiar con esas emociones, que pueden así ser altamente destructivas.

Virgo

Cuando no consiguen exactamente lo que quieren, los Virgos se vuelven extremadamente negativos, pudiendo llegar incluso a renunciar a proyectos y planes personales por no querer lidiar con la situación, debido sobre todo a traumas sufridos en el pasado.

Tal persona puede llegar a durar días o incluso meses. Para que puedan lidiar con todo lo que la vida les ‘arroja’, deben rodearse de energías positivas y necesitan tener en su círculo personas que los alienten.

¡Sin piedad! Estos dos signos que se vengan como ninguno del amor

No están de broma, así que pensé mucho antes de romperles el corazón. Algunas señales se vengan-y bien-cuando se decepcionan no amor. ‘Olvidar’ – no, él no conoce esa palabra.

He aquí, de acuerdo con el periódico Metro, dos señales que se vengan como ningún no amor:

Aries

Impulsivo, el carnero no espera para planificar su gran venganza y actúa rápidamente, devolviendo en la misma moneda y sin pensar en las consecuencias.

Toma al otro por sorpresa y adopta una postura dura, por mucho que la decepción lo haya afectado. Este signo puede incluso sufrir, pero solo después de sentirse vindicado.

Géminis

Géminis no se venga por nada, pero cuando decide dar ese paso hará las cosas bien y con todo muy bien pensado hasta el último detalle. No actúa solo e influencia otras personas para ayudarlo a dar el cambio que desea. En la ‘hora h’ pone fríamente sus sentimientos de lado y actúa estratégicamente, levantando todo por delante.