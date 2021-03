¿A quien beneficia el voto escondido; ¿Lopez Aliaga, Keiko o Lescano?

“TODO INDICA QUE PORKY Y PETUNIA PASAN A LA SEGUNDA VUELTA YA LA PRENSA VENDIDA Y ENCUESTADORAS NO PUEDE HACER NADA PARA REVERTIR LA SITUACIÓN”.

Lo primero que llama la atención al examinar las últimas encuestas es la coincidencia de Datum, CPI, IEP, Apoyo, Ídice, en el alto número de indecisos para la justa edil capitalina: entre 30 a 40% de indecisos. Llama la atención dicha cifra alta que los votantes aún no tenga decidido su voto en una elección polarizada y muy cercana.

EL PUNTERO MENTIROSO Y EL TSUNAMI CELESTE

Falta un mes para esta elección crucial para el país y el “puntero mentiroso” o el “tsunami celeste” Rafael Lopez Aliaga apenas llega a 16% de las preferencia según CIP e Idice, mientras que para Datum, Jonhy Lescano, de Accion Popular, va adelante con 13% de las preferencias en una campaña atípica, por el hartazgo, desilusión, corrupción de la clase política, por falta de propuestas coherentes, evaden el desafío de resolver los grandes problemas que sacuden al país. Todos los candidatos de una u otra forma se la pasan tirándose barro

Todos los candidatos de una u otra forma se la pasan tirándose barro con ventilador, construir discursos agresivos y denuncias contra el otro, generando polarización y más desconcierto en los ciudadanos. Las definiciones y claridad que exige la ciudadanía se diluyen en los viejos vicios de la política. El país no esta para perder cinco años más apostando por aventureros políticos en uno de los momentos mas críticos de nuestra historia.

La avalancha por el segundo lugar esta bien peleado entre Keiko, De Soto, Veronika Mendoza y Forsyth con un promedio de 7 o 6%, después vienen los “enanos“ que no han crecido nada y más bien parecen estancados o se van a la baja, como Urresti, Guzman, Salaverry, José Vega, etc. que se deben estar lamentando haberse lanzado como candidatos y perder la inscripción de su partido al no pasarán la valla de 5%. Hay de los que creen en el voto aluvional en la última semana y el indeciso.

Me imagino que los rivales de Lopez Aliaga, no insistirán en los ataques y denuncias vagas, el les sacó la vuelta hace rato y se puso a buen recaudo:

Qué no ha declarado todas sus empresas y propiedades al JNE?

Respuesta: El formato del JNE para ello es muy corto, así que López Aliaga, sabiendo que le iban a imputar esa acusación, acompañó una declaración jurada NOTARIAL que contenía la relación de sus otras empresas y propiedades. Se adelantó a los tinterillos rojos “expertos” vizcarristas caviarones del JNE (y su “asesor estrella” que cobra 50 mil soles mensuales por entorpecer la democracia).

Qué tiene deudas con la SUNAT?

Respuesta: Toda empresa tiene deudas con la SUNAT. El problema no es que una empresa tenga deudas con la SUNAT, sino que evada o coimee para no pagar y, por otro lado, que la SUNAT se ensañe con la microempresa o las empresas nacionales y no con las transnacionales a las que inclusive se las condona. Volviendo al punto, toda su deuda ha sido prorrateada, y la deuda más reciente ha sido refinanciada por efectos de la pandemia. Entonces, ¿paga o elude? Está probado que paga, pero sus adversarios sólo publican los cuadros de deuda, mas no publican los cuadros de los pagos que se vienen honrando de acuerdo a un calendario acordado con la SUNAT. Las empresas de Odebrecht son “expertas” en evasión, por eso hacen poner “testaferros políticos” en “las sunats” de los países donde operan.

Qué ha conformado empresas off-shore en Panamá para lavar activos?

Respuesta: Para cualquier financista esa es una estrategia que se utiliza siempre para atraer inversión internacional hacia proyectos empresariales en un país, en este caso hacia el Perú. En cuanto a López Aliaga, éste no abrió cuenta corriente alguna en Panamá, así que no hay manera de que pudiera lavar activos o hacer blanqueamiento de dinero de alguna forma. Eso hacían en tiempos del montesinismo algunos de la CONFIEP y de lo que vendría a ser años más tarde “el club de la construcción” de CAPECO.

Qué ha monopolizado el servicio de trenes hacia Machu Picchu?

Respuesta: El servicio es de dos empresas (Perú Rail del peruano López Aliaga e Inka Rail de capital chileno). No postularon más porque ENAFER PERÚ no sólo estaba quebrada sino que arrastraba deudas financieras, tributarias, laborales y sociales por cientos de millones de dólares. La peruana Perú Rail es la única que incluye tarifas sociales para peruanos y descuentos especiales para cusqueños. Pueden verse las tarifas en la web de la empresa. López Aliaga ha hecho que este servicio de trenes del Cusco ascienda a un valor de mercado que supera un mil millones de dólares y que sus trenes se encuentren en el top 10 del servicio especial, sin dejar de lado el beneficio social. Las comunidades campesinas de la región lo respaldan por esa razón y las oenegés comunistas no han podido jamás coordinar, por ello, ningún “paro” que ellos pudieran llamar “exitoso”.

Qué compra terrenos a las comunidades, pero primero las convence de que le vendan a un precio por debajo del precio del mercado. Luego, ya con la propiedad legalizada repotencia el valor del terreno poniendo allí algún servicio turístico (sorprendente “acusación” de han defensor del mercado como lo es Hernando de Soto)?

Respuesta: Compra, en efecto. La comunidad vende, en efecto. ¿Y por qué el señor De Soto no alude a los beneficios conexos de los que participan los comuneros cuando una determinada propiedad de López Aliaga se dispara en su valor debido a algún proyecto comercial, como por ejemplo un servicio turístico? La comunidad empieza a vender desde productos alimenticios hasta productos elaborados, incluyendo prendas y otros objetos. Por otro lado, los terrenos adyacentes incrementan su valor predial, como ha sido el caso de miles de hectáreas adyacentes a los rieles del tren a Machu Picchu. López Aliaga le ha respondido a De Soto que de nada serviría una titulación que no vaya acompañada de la ejecución de proyectos comerciales, por qué no, ambiciosos por parte de las comunidades. La prueba está en que las mismas comunidades terminan “asociándose” (por conexión indirecta) con López Aliaga en el usufructo comercial de casi todos los proyectos que éste emprende. Cuando llueve, todos se mojan.

Qué Fujimori le vendió ENAFER PERÚ “a precio huevo”?

Respuesta: La subasta que ganó López Aliaga incluía hacerse con una serie de obligaciones, como deudas económicas, sociales y hasta “históricas” de ENAFER con el Cusco y con la SUNAT; las que tuvo que asumir el ganador de la subasta, además de comprometerse con invertir y reflotar, mejor dicho, refundar internacionalmente una empresa estatal que tenía todos los años balances de quiebra. No era una empresa boyante sino todo lo contrario. Y encima le endilgaron como competencia a una empresa chilena (INKA RAIL) a la cual se le exime de toda responsabilidad social o de apoyo a las comunidades y sus habitantes.

Qué el JEE retiró a López Aliaga por ofrecer dádivas, ya que tiene “antecedentes” como benefactor?

Respuesta: La “denuncia” la ha hecho un subcontratista de Odebrecht, el cual se encuentra plenamente identificado, hay que tener eso en cuenta, ya que el único candidato que no tiene rabo de paja para denunciar a Odebrecht es López Aliaga, mientras los demás callan en todos los idiomas. Lo que ha dicho el candidato de Renovación Popular es que él donaría el íntegro de su sueldo de presidente a Cáritas o a la Cruz Roja. No ha ofrecido dinero a ningún colectivo del electorado, por tanto, no está incurso en el tipo de falta que señala el JEE. En su “fundamento” llaman “antecedente” a su costumbre de donar a obras de caridad el 50% de sus ingresos. Sin embargo, no contemplan que el candidato dejó de hacer donaciones varias semanas antes de presentarse a la candidatura presidencial. El argumento del JEE se cae solo.

Por tanto, ¿Rafael López Aliaga es un ángel? Los ángeles están en el cielo o al lado de cada cual. RLA es sólo el candidato y el exitoso empresario pro vida que tiene las propuestas mejor elaboradas y las más realistas y al que ataca con todas sus baterías el otro verdadero candidato, multifacético y súper corrupto, que no aparece sino a través de sus títeres, sus lacayos, sus “lagartos” y sus cacasenos: Marcelo Odebrecht.