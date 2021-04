A BETO ORTIZ SE LA TENÍAN JURADA Y LO QUERIAN CALLAR A PESAR DE TENER LA RAZÓN; China admite que sus vacunas contra el COVID tienen una efectividad muy baja. Que dicen a esto los medios mermeleros y guaripoleras que lo sacrificaron y calificaron de todo? Y si lo hubieran encerrado en el Penal de Chincha le harían un favor estaría ñato de risa… a flor de labio.

Lo real es que Beto los dejó con los crespos hechos, las vacunas chinas “no tienen tasas de protección muy altas”, y esto lo reafirmó el director de los Centros para el Control de Enfermedades de China, Gao Fu, en una conferencia que tuvo lugar el sábado en la ciudad suroccidental de Chengdu, reporta La Vanguardia. “Ahora se está considerando formalmente si debemos usar diferentes vacunas de diferentes líneas técnicas para el proceso de inmunización”, dijo Gao.

Según investigadores brasileños, la tasa de efectividad de la vacuna contra el coronavirus de Sinovac es de 50.4%. En comparación, de la vacuna fabricada por Pfizer tiene una efectividad del 97%. Y Pekín no ha aprobado ninguna vacuna extranjera para su uso en China, donde surgió el coronavirus a fines de 2019.

El primer Mandatario; Francisco Sagasti, la primera ministra Violeta Bermúdez, el ministro Ugarte, la prensa mermelera y guaripoleras que afirmaban: “Vacuna china de Sinopharm tiene efectividad de 79.34%”, se rectificaran. Hicieron cargamontón a Beto Ortiz y Willax, amenazaron en denunciarlos porque el viernes 5 de marzo por la noche, el periodista presentó en su programa de Willax los supuestos resultados del ensayo clínico realizado por las universidades Cayetano Heredia y San Marcos a la vacuna del laboratorio chino Sinopharm en el Perú, demuestran que la eficacia de la cepa de Wuhan es de 33.3 % y la de Beijing de 11.5 %, solamente.

Destapada la seria denuncia realizada en ‘Beto a Saber’, programa de Willax, la ministra, Violeta Bermúdez, se paseó por todos los canales de señal abierta amenazando a Ortiz y al Dr. Bustamante, justificando la compra de las vacunas chinas. El Ministerio de Salud publicó un comunicado de urgencia la madrugada del sábado 6 de marzo, tratando de apabullarlo , amedrentarlo a través de la prensa vendida. Hasta hubo un pronunciamiento del Colegio de Periodista del Perú (CPP) con ese mismo fin chancándolo, en incluso se fueron contra la opinión personal de dos renombrados colegas miembros del CPL. A pesar, que lo manifestado por Beto Ortiz y Ernesto Bustamante era verdad, a tal punto que el gobierno moradef retrocedió y dejó de hablar de las vacunas chinas.

El gobierno morado jamás reconoció y reconocerán que las vacunas chinas no ofrecen garantía, porque implicaría rectificarse y darle la razón a sus críticos. Más aun, Whasington Post, el 22.3.21 acaba de publicar un artículo “La tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus de Sinopharm es necesaria para algunos en los Emiratos Árabes Unidos después de una baja respuesta inmune”, que lo confirma.

¿Acaso, el papel preponderante de la prensa crítica, no prostituta han ayudado a evitar una mala – quizás corrupta- compra de los lagartos? ¿Destape que pone al descubierto la fábrica de mentiras, triquiñuelas del gobierno, sus medios corruptos, guaripoleras, opinologos a su servicio?

Como no había certificación de la efectividad de las vacunas chinas, se cuestionaba la labor de Digemid, ya no podían sostener su efectividad en otros países del África y Sinopharm no enviaba ninguna prueba sólida, se fue enfriando la compra de 38 millones de vacunas de Sinipharm, que el gobierno estaba viendo otros laboratorios, etc. etc. El tiempo siempre se encarga de dar la razón a quien la tiene, en una rara admisión de la debilidad de las vacunas chinas contra el coronavirus, el principal funcionario de control de enfermedades de China, hoy asegura que su efectividad es baja y que el gobierno está considerando mezclarlas con otras para darle un mejor impulso.

Esto no queda ahí, Gao no dio detalles de posibles cambios en la estrategia, pero mencionó el ARNm, una técnica previamente experimental utilizada por los desarrolladores de vacunas occidentales, mientras que los fabricantes de medicamentos de China usaban tecnología tradicional. “Todos deberían considerar los beneficios que las vacunas de ARNm pueden brindar a la humanidad. Debemos seguirlo cuidadosamente y no ignorarlo solo porque ya tenemos varios tipos de vacunas”.

Gao había mencionado previamente dudas sobre la seguridad de las vacunas de ARNm. En diciembre, fue citado por la agencia de noticias oficial Xinhua diciendo que no podía descartar efectos secundarios negativos porque se estaban utilizando por primera vez en personas sanas.

Con el tema de las elecciones que se acaban de realizar, ya no se habla de los 38 millones de vacunas chinas que estaban prácticamente por llegar tal como lo señalaban en varios oportunidades, hoy son más discretos en sus declaraciones. Que el próximo mes llegaran las vacunas Pfizer a un ritmo de 250 mil por semana, que también traerán las vacunas Astra Zeneca-con grandes cuestionamientos, igual o peor que la Johnson & Johnson, de la misma forma están en trato con Rusia para traer la vacuna Sputnik V del Instituto Gameleya (Rusia) con un 92% de efectividad.