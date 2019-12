El tiroteo duró más de una hora — se puede oír el sonido de los disparos en videos publicados mientras tanto. Los dos sospechosos están muertos. Más de diez escuelas han sido cerradas.

Al menos seis personas murieron — entre ellas un policía — tras un tiroteo que duró más de una hora, el martes por la tarde en Jersey City, en el estado estadounidense de Nueva Jersey, informa CNN. Entre las víctimas mortales están los dos sospechosos.

Sin embargo, ya se ha descartado la posibilidad de terrorismo. ABC News dice que la tesis de las autoridades era una operación de drogas que salió mal. El incidente ocurrió en dos lugares: un cementerio y un supermercado judío.

Fue en el cementerio donde el oficial de policía fue asesinado cuando intentaba interceptar a los dos sospechosos, un hombre y una mujer.

Los tiradores se habrán ido en una camioneta robada y se habrán encerrado en un supermercado donde dispararon a policías y civiles. En la tienda, cinco personas fueron encontradas muertas, dos eran los sospechosos.

Los investigadores creen que la tienda fue elegida al azar y que el incidente no fue un crimen de odio. En una conferencia de prensa al final de la noche del martes, la policía ha aclarado que está analizando esa camioneta “que puede contener un dispositivo incendiario”.

El tiroteo, que comenzó alrededor de las 12: 30 de la tarde, también causó heridas a otros dos policías y a una persona que estaba dentro de la tienda.

The #HCPO is confirming that one police officer has been fatally shot today in #JerseyCity. Two add'l officers & one civilian have also been struck by gunfire but they are stable. Avoid the entire area surrounding MLK Blvd & Bayview Ave. More info to follow. — ProsecutorSuarezHCPO (@HCPOProsecutor) December 10, 2019

Se han cerrado 12 escuelas en la región por precaución a raíz de este incidente, pero ya se han reabierto. Mientras tanto, la policía ha pedido en Twitter que la gente se aleje de esa zona debido a un”tiroteo activo”. En el mismo tweet, las autoridades informan que todos los servicios de autobuses para esa zona han sido suspendidos.

***ALERT*** NJ Transit Police are assisting Jersey City with an active shooting incident within the area of the west side branch. Stay clear of the area until further notice. HBLR service is suspended. ALL bus service on the West Side Branch is suspended updates to follow — NJ TRANSIT Police (@NJTransitPolice) December 10, 2019

Durante más de una hora, se oyó el sonido de varios disparos, superpuestos unos a otros, en el barrio residencial de Greenville, como se puede oír en videos publicados en Twitter.:

Several shots fired pic.twitter.com/FyknpxCqwG — Keldy Ortiz (@KeldyOrtiz) December 10, 2019

Varios medios policiales fueron movilizados al lugar, transformando ese barrio residencial en lo que el New York Times describió como “una zona de guerra”. Mientras tanto, el gobernador Phil Murphy ya ha venido a expresar sus “pensamientos y Oraciones” con los “hombres y mujeres de la Policía de Nueva Jersey”.

I have been briefed on the unfolding situation in Jersey City. Our thoughts and prayers are with the men and women of the Jersey City Police Department, especially with the officers shot during this standoff, and with the residents and schoolchildren currently under lockdown. — Governor Phil Murphy (@GovMurphy) December 10, 2019