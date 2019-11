Cuatro personas murieron y seis resultaron heridas cuando un hombre entró en el patio trasero de una casa en Frenso, Estados Unidos, y disparó a una reunión familiar para ver un partido de fútbol.

Amigos y familiares estaban viendo un partido de fútbol en la parte de atrás de la casa cuando al menos un tirador abrió fuego, dijo el teniente Bill Dooley, de la Policía de Fresno.

“Encontramos a varios muertos en el patio trasero de la casa”, dijo Bill Dooley, durante una conferencia de prensa el domingo por la noche en Fresno. La alerta llegó a las autoridades alrededor de las 20.00 horas del domingo (cuatro de la madrugada del lunes en Portugal continental).

Según el jefe de Policía de Fresno, Michael Reid, el tiroteo ocurrió en una residencia donde unas 35 personas, incluyendo niños. Uno o más atacantes entraron en la residencia y “abrieron fuego en el jardín, donde estaba la mayoría de la gente”, añadió.

