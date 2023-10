Tirador de extrema derecha mata a 18 en EEUU

By

Y que hace el presidente Joe Biden? Cacería humana en Estados Unidos: cientos de policías buscan a Robert Card, un hombre de 40 años y reservista del ejército, que abrió fuego en un bowling y en un bar-restaurante en la ciudad de Lewiston (segundo más grande del estado de Maine) mato 18 e hirió a más de 60.

Una nueva tragedia ha conmocionado la tierra del Tío Sam con un tirador de extrema derecha, Robert Card, quién en la noche del miércoles abrió fuego en el restaurante Schemengees Bar and Grille y en la bolera Sparetime Recreation en Lewiston, Maine. Ambos lugares están separados uno de otro unos 6,5 kilómetros aproximadamente. Robert Card entro en los locales y abrió fuego, matando indiscrimidamente un elevado número de víctimas, 18 confirmadas (aunque se cree que pueden alcanzar las 22) y entre a 50-60 heridos. Tras este ataque masivo huyó.

La policía a desplegado un enorme operativo en la zona con cientos de agentes y ha pedido a los residentes que se queden sus casas y se pongan en contacto si conocen su paradero.

Y empezó la especulación en la prensa, según señalan apoyaba en redes a Donald Trump Jr, Tucker Carlson y varios políticos republicanos.



Lo curioso que este sujeto dijo que escuchaba voces en su cabeza que le decían que disparara contra bases militares, estaba en un manicomio y lo liberaron???

Estaba enfermo, diagnosticado. Salió y asesinó a 18 personas???

Mientras tanto el FBI hace seguimiento a seguidores de Trump y los cataloga de terroristas domésticos???

Es el momento de preguntar que hay detrás de esto??? ¿Es realmente pura negligencia, como una persona con ese perfil tenga libre acceso a las armas???

Liberar a enfermos mentales es una política woke, acaso no deberían meter en la cárcel a quienes lo dejaron libre???

En mi opinion, esto es una distracción, mejor dicho una cortina para que la gente quite el enfoque de la asistencia de EE.UU para Israel.

Se armó el circo, la prensa y opositores, pronto querrán culpar a Donald Trump del hundimiento del Titanic o del ataque a Israel, pero hay una realidad que no pueden borrar, con Trump cero guerras.

Y ahora que dirá mi amigo Jhoe, sobre la inseguridad y violencia que sacude las calles en EEUU, y que a cualquier loco se le pueda vender armas?