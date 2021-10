TIPOS DE INVERSIÓN: Corto, Medio y Largo Plazo, GANAR $$

TIPOS DE INVERSIÓN – Y ¿a quién no le gusta recibir un extra con el que no contaba? Si tiene algo de dinero de parte de los que pueda invertir en un producto con el fin de ganar intereses con esta inversión, ir-o no.

No todos los tipos de inversiones funcionan igual. Algunos están en superior riesgo que otros, aunque también tienen un mayor potencial para lograr objetivos rápidamente. Otros tienen un rendimiento orientado a largo plazo, con un menor riesgo, pero no gozan de los fondos libremente. Cuál de todos los tipos de inversiones es más beneficioso? Como generalizar es imposible en este asunto, es mejor saber lo que cada uno involucra.

Una forma de ver crecer sus ingresos es invertir. Al tener su dinero aplicado en inversiones puede comprobar que, en algunos productos bancarios en el que no hay ningún tipo de riesgo de pérdida de capital, puede ganar sólo por tener el dinero invertido en un determinado producto. esto tienes que tomarlo en cuenta a la hora de diversificar tus inversiones ya que no son iguales y tienen distintos resultados.

Tipos de inversión

Las inversiones pueden diferenciarse en tres tipos de acuerdo con el período de tiempo en que están activos:

*Inversión a corto plazo

*Inversión a medio plazo

*La inversión a largo plazo

Inversión a corto plazo

La inversión a corto plazo puede ser hecho a días, meses o hasta 1 año. El de mediano plazo entre los 3 y los 5 años, los más extendidos son los de largo plazo.

Tendencialmente, cuanto más largo sea el período de inversión, mayor será el rendimiento obtenido. En la decisión de elegir qué tipo de plazo más indicado para tu perfil de inversionista la gran pregunta a hacerse es, ¿durante cuánto tiempo estoy dispuesto a tener un dinero extra invertido sin hacerle perder el tiempo? esta es una cuestión importante que tienes que responder y analizar cual es de estos tipos de inversión son los que más se ajustan a tus aspiraciones de rentabilidad.

Inversión a mediano plazo

Si planea utilizar el dinero en los próximos años, pero aún no sabes qué comprar, tal vez una inversión a medio plazo sea el más indicado, hasta decidirse por el producto bancario a suscribir tiene tiempo de ahorrar y capitalizar más dinero.

Si lo que necesita es invertir pero no quiere tener la obligación de estar años esperando para poder mover sus ahorros entonces es aconsejable hacer una inversión a corto plazo. En este caso tiene la ventaja de que suscribirse a estos productos sólo como inversión intermedio de otras inversiones paralelos que pueda tener.

Todo tiene que ver con su disponibilidad para tener el dinero parado y de esta forma lograr ganar algunos intereses con los de sus inversiones.

Inversión a largo plazo

Se logra tener estabilidad económica y si no tienes planes para el dinero en los próximos años y luego optar por suscribir una inversión a largo plazo, en el que las tasas de interés aplicadas serán de devolver más dinero.

Muchas veces, en estos las inversiones a largo plazo la tasa de interés puede ser creciente, o sea, cuanto más tiempo tiene su dinero invertido, mayor será la cantidad a recibir en el final de la aplicación. es por ello que estudies bien cual es la proyección de intereses o utilidades que te resultaran, para ello has un estudio de las oportunidades y opciones en distintos casos de donde poner tu dinero a largo plazo.

Ahora que ya sabes los 3 tipos de inversión ha tomar la decisión correcta para ganar.