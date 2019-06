Tim Cook Dice que Apple ‘Debe ser objeto de Escrutinio”, Pero las Disputas de Reclamaciones de la Empresa es un Monopolio

CEO de Apple, Tim Cook cree que cuando se trata de grandes empresas, el escrutinio es una buena cosa, pero él ha negado las afirmaciones de que Apple es un monopolio.



En una extensa entrevista con CBS News, Cook dijo que debido a Apple tamaño pensó que era “justo” para examinar sus prácticas de negocios, pero el CEO de la empujó con fuerza contra los créditos que la empresa tenía una posición dominante en el mercado.

Apple se ha convertido recientemente en objeto de regulador de las consultas y demandas de acción de clase que han diversamente interrogado sus prácticas de negocios. En los Estados unidos, por ejemplo, el Tribunal Supremo dictaminó recientemente que una acción de clase, acusando a Apple de la operación de una Tienda de aplicaciones monopolio puede ir a juicio en un tribunal inferior.

le Preguntó acerca de Elizabeth Warren en la campaña presidencial y su posición de que Apple debería de romper su App Store y otras partes de su negocio, Cook dijo:





estoy en desacuerdo con eso. Creo que algunas personas dirían, si usted está vendiendo un bien, entonces usted no puede tener un producto que compite con la que buena. Y yo– yo creo que eso es parte de lo que se afirma, no. Pero que … que es un argumento que te lleva por el camino que, Walmart no se siembra alternativa o marca de la casa. Y esto es décadas de– de– la ley de estados UNIDOS aquí. Pero creo que la crítica es buena, y vamos a contar nuestra historia a cualquiera que necesitamos o que … que quiere oír. Yo … me siento muy confiado en– en nuestra posición.