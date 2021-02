Cameron Knowlton, el agente de bienes raíces que filmó el video, acredita que el apartamento, vacante desde octubre, encontrará rápidamente un inquilino, a pesar de que el anuncio solo circula entre corredores y no se ha publicado en ningún sitio importante de la industria.

Publicado en la cuenta del agente inmobiliario de Nueva York, con el título de ” peor apartamento de todos los tiempos en NYC [New York City]”, el video recibió 2,6 millones de” Me gusta “y un número interminable de comentarios en Tik Tok como el de Helen Blondel que escribió:” en lenguaje sencillo, consígase un arsenal “o el de Adam Granger que observó que” Harry Potter vivió mejor ” (en una alusión al compartimiento que tenía debajo de la escalera en la casa de los hombres).

Contactado por la Agencia France Press, el autor del video, un corredor de bienes raíces, optó por no proporcionar la dirección del apartamento, ubicado en Greenwich Village, ni el nombre del propietario.

