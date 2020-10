Up Next

¡Sí, el café! Después del agua, es la bebida más popular en todo el mundo, pero a partir de los 40 años debería disminuir su consumo. El exceso de cafeína hace que los huesos pierdan calcio y puede contribuir a la aparición de osteoporosis. No exceda los 200 mililitros por día.

Desafortunadamente, y en términos biológicos, la edad no es solo un número y después de los 40 años el metabolismo comienza a desacelerarse. Es decir, se vuelve más difícil adelgazar y mantener un peso saludable.

