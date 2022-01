Tiendas de ropa online baratas de marca

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Si no lo sabía, me encantaría ahorrar dinero de todas las formas posibles sin dejar de vivir una vida significativa. Sin embargo, he aprendido a lo largo de los años que el hecho de que algo sea «barato» no significa necesariamente que sea una buena idea comprarlo.

La Ropa Genérica Puede Ser Demasiado Cara

Realmente no me importa la moda o los últimos estilos, pero me esfuerzo por gastar dinero sabiamente. Nunca he estado casada para buscar y usar ropa de marca con nombre – porque francamente no me importa.

Cuando empecé a trabajar como detective en una oficina, necesitaba ir de compras y comprar ropa de negocios nueva. Había usado un uniforme durante los diez años anteriores y nunca necesité comprar ropa de negocios. Como era tacaño, solía llevar mi uniforme a la corte en lugar de llevar camisa y corbata.

Recuerdo el día como si fuera ayer. Fui a Costco y compré un montón de camisas y pantalones de negocios. ¿Por qué? Porque eran mucho más baratos que ir a una tienda de marca y ponerse ropa de marca.

No me malinterpretes, me encanta Costco porque la mayoría de sus cosas son de alta calidad. Sin embargo, si está buscando impresionar a un jefe y obtener ropa que le quede bien y dure mucho tiempo, Costco no es el lugar para ir. Aprendí esto de la manera difícil.

Por Qué Algunas Prendas Genéricas Se Desmoronan

Los fabricantes buscan constantemente formas de producir artículos en masa de la manera más rápida y eficiente posible en nuestra sociedad de alto consumo. Cuando se trata de genéricos, la calidad y la durabilidad no siempre están en la parte superior de la lista de prioridades.

Incluso con estudios internos que afirman que la ropa genérica puede resistir mejor que las marcas de renombre, estos ejemplos ciertamente son minoritarios. En cualquier caso, si su ropa nueva se rompe después del primer lavado, el vendedor debe tener un seguro de responsabilidad civil del producto para cubrirse y darle un reembolso.

Sin embargo, no todas las prendas de marca de diseñador son de alta calidad. A veces usted está pagando por un nombre en lugar de un producto de calidad. Evita la tentación de comprar ropa solo por la marca con la que están asociadas.

Este video a continuación muestra cómo se puede sentir si una camisa es de alta calidad o no.

No Compre Un Nombre, Compre Un Producto

Como se dijo anteriormente, hay muchas marcas de renombre que le costarán un brazo y una pierna, pero definitivamente no vale la pena el precio. Muchas de estas prendas pertenecen a las 10 marcas más vendidas del mundo.

El hecho de que un nombre de lujo italiano sea bien conocido no significa que sea el mejor producto para el dinero.

Las 10 Mejores Empresas De Ropa De Marca Del Mundo

Como blogger financiero, no puedo justificar los precios de ninguna de estas compañías. Las etiquetas de precio increíblemente infladas y la calidad no van de la mano. Según la revista CorD, aquí están las diez marcas con nombre más vendidas:

#10. Armani

#9. Fendi

#8. Versace

#7. Burberry

#6. Ralph Lauren

#5. Chanel

#4. Prada

#3. Hermes

#2. Gucci

#1. Louis Vuitton

Las 15 Mejores Marcas que Prefieren los Millennials

Afortunadamente, los millennials son un poco más inteligentes con sus compras. Algunas de estas marcas son una opción mucho mejor porque equilibran la calidad con sus etiquetas de precio. De acuerdo con Business Insider, aquí están las 15 mejores marcas que compran los millennials:

#15. Aeropostal

#14. Under Armour

#13. Chanel

#12. Levi’s

#11. Victoria’s Secret

#10. Forever 21

#9. Ralph Lauren

#8. Van’s

#7. Converse

#6. JCPenney

#5. Macy’s

#4. Adidas

#3. Jordan

#2. Target

#1. Nike

Los Lugares Donde Compro Ropa De Marca Barata

Dado que he descubierto que gastar un poco más de dinero en ropa de marca me ahorra dinero a largo plazo, he encontrado varias maneras de obtener esta ropa con descuento para el trabajo y mi familia. Estos son los mejores lugares para conseguir ropa de marca con un presupuesto ajustado.

¿Tiendas Online de segunda mano? Sí, Por Favor!

La mayoría de nosotros estamos familiarizados con las tiendas de segunda mano, pero el proceso normal de aparecer en persona y excavar a través de montones de ropa es cosa del pasado. Ahora puede obtener ropa de segunda mano comprando en línea.

8 Tiendas de ropa online baratas de marca

Lo único negativo es que a veces se le pedirá que pague un envío adicional que de otra manera evitaría comprando en persona.

The RealReal

El RealReal es un buen lugar para obtener ropa, zapatos y accesorios de diseño por mucho menos de lo que pagaría en una tienda minorista. Todavía no recomendaría gastar 5 500 en marcas conocidas como Armani, pero puedes encontrar algunas ofertas impresionantes en ropa de calidad si buscas en el sitio.

También puede vender sus viejas modas que pasaron de moda en los años 80 si necesita un par de dólares adicionales.

eBay

eBay es un gran lugar para encontrar marcas de renombre por menos de lo que pagaría en la tienda. Si conoce sus medidas específicas, eBay le dará opciones para encontrar esos artículos de diseño que durarán mucho más, ¡a bajo precio! La moda y el estilo ya no tienen que ser caros.

eBay también es una manera fácil de vender sus vestidos viejos, jeans, tops y chaquetas que probablemente deberían haberse vendido o donado hace mucho tiempo.

Facebook

Facebook es un gran lugar para encontrar ropa de marca gratis y barata por menos. En los grupos comerciales de Compra Venta, puede encontrar etiquetas de diseñador nuevas o amadas por un precio barato. (Y también son un gran lugar para revender la ropa usada de sus hijos. También puedes recoger buenas marcas en Grupos de Comprar Nada.

Encontrar ropa de diseñador súper barata o gratuita es raro, pero no imposible. Probablemente puedas tener suerte un puñado de veces al año. Vale la pena unirse a algunos grupos y desplazarse por su teléfono. He conseguido un pijama de Hanna Andersson por $5.

PoshMark

PoshMark es uno de mis lugares favoritos para obtener las mejores ofertas asequibles para mi familia y para mí. El sitio vende marcas más baratas como GAP, Nike, UnderArmour, etc., que son perfectos para las necesidades de nuestra familia. Si bien muchos sitios son específicos de género, este sitio web tiene una gran selección para hombres, mujeres y niños.

Si bien es posible que no encuentre las últimas tendencias, ciertamente encontrará ropa mucho más asequible que durará más que las cosas genéricas baratas que ha estado comprando.

Si nunca has estado en el sitio de PoshMark, échale un vistazo aquí.

Craigslist

Craigslist es otro sitio web para obtener ropa de diseñador de calidad por menos. Sin embargo, voy a ofrecer una advertencia. Hay un montón de artículos falsificados a la venta en Craigslist. Estos artículos pueden «parecerse» a los originales, pero su calidad suele ser terrible.

No malgaste tu dinero comprando artículos falsificados, gasta unos cuantos dólares adicionales para obtener el verdadero negocio.

Donde Compro Ropa De Marca Nueva Por Menos: ¡Los Mejores Sitios Web De Ropa Barata!

A veces, la selección en tiendas de segunda mano deja mucho que desear. Afortunadamente, hay otras ubicaciones en línea para encontrar ropa de diseñador con descuento.

T. J. Maxx

A mi esposa le encanta T. J. Maxx porque sus precios suelen ser entre un 20% y un 60% inferiores a los precios de las tiendas de marca. Nos encanta T. J. Maxx porque tampoco tienen ventas ficticias ni cupones de oferta para sus artículos. Lo que ves es lo que obtienes.

No olvide prestar atención a las políticas de envío. Si gasta una cierta cantidad al combinar pedidos, puede calificar para el envío gratuito.

Zulily

Zulily ocupa un lugar destacado en la lista y regularmente tiene la mayor selección de ofertas que duran aproximadamente tres días. Puede encontrar muchos artículos de diseño que resistirán la prueba del tiempo al revisar regularmente el sitio web a primera hora de la mañana.

He realizado varias compras en Zulily, y las transacciones son fáciles con un envío y entrega rápidos. Si lo cronometras bien, generalmente puedes encontrar ofertas de envío gratis y cupones para tus pedidos.

6PM

6PM es un sitio web único propiedad de la popular compañía Zappos. Al igual que los descuentos en T. J. Maxx, 6PM ofrece regularmente ofertas que son del 30% al 70% de descuento en los precios regulares de la tienda de marca.

También tienen una gran colección de artículos de moda y formales para combinar con casi cualquier ocasión.

Ross

De lejos, Ross es una de mis tiendas favoritas para encontrar marcas que se venden con un gran descuento. Sin embargo, Ross no tiene su inventario en línea. Debido a la rotación constante de las marcas que tienen en la tienda, debe ir en persona y verificar su inventario regularmente.

La última chaqueta y ropa de entrenamiento que compré eran de Ross, y eran marcas con más del 50% de descuento en los precios normales de las tiendas minoristas.

Lo único negativo para Ross es que nunca sabes lo que tienen. Para obtener los mejores resultados, debe navegar por la tienda regularmente para descubrir varias joyas ocultas. Y no olvides traer un poco de paciencia.