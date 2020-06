Un surfista australiano de 60 años murió después de ser atacado por un tiburón blanco, de unos tres metros, la mañana del domingo, en la playa de Salt Beach, en el Norte del estado australiano De Nueva Gales del Sur.

Según las autoridades policiales, que fueron contactadas a las 10: 00, surfistas que estaban en el lugar prestaron “asistencia” aún en el mar, y realizaron los procedimientos de “primeros auxilios”.

#SHARKATTACK // A 60-year-old man from QLD has been killed by a three-metre White Shark. SLSNSW is currently working with the NSW DPI and @nswpolice to monitor the area. All beaches from Kingscliff to Cabarita have been closed for the next 24 hrs.

🗞️https://t.co/Ujtpcp4jRL pic.twitter.com/hrYk5G1DzI

— Surf Life Saving NSW (@slsnsw) June 7, 2020