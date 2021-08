The Weeknd confiesa: “las drogas eran una muleta”

Abel Makkonen Tesfaye, verdadero nombre de The Weeknd, admite haber pasado por un proceso de transformación interior en los últimos años que le ha hecho dejar de lado los malos hábitos del pasado.

El cantante garantiza haber dejado de usar drogas pesadas.

El músico, de 31 años, confiesa en complicado a GQ haber dejado de beber incontrolablemente y usar drogas pesadas.

“Las drogas son una muleta. Pensé que lo necesitaba”, explica, al darse cuenta de que el deseo de construir una familia tenía un gran peso en su decisión de tener una vida más responsable y saludable.

“He pasado los últimos años agradeciendo a Dios por no necesitar [las drogas duras]. Para muchas personas es difícil, pero sabía que no quería”, dice.

En cuanto a la relación con la bebida, The Weeknd asegura que ahora solo bebe ocasionalmente. “No bebo mucho, no bebo como solía hacerlo”, dice.

The Weeknd, por lo que se sabe, es actualmente único a pesar de dos rumores de romance con Angelina Jolie.

Ambos fueron vistos en el mismo evento privado este fin de semana.

Angelina Jolie y The Weeknd son vistos juntos de nuevo y los rumores de romance comienzan a ganar más alas. Ambos estuvieron en un evento privado en Los Ángeles este fin de semana.

Según la Página Seis, la Estrella de ‘Maléfica’ y el cantante de’ Luces Cegadoras ‘ fueron fotografiados en el mismo espacio, pero con diferentes compañías. Mientras que la actriz fue vista sentada junto a sus hijas Zahara, de 16 años, y Shiloh, de 15, The Weeknd estaba con un grupo de amigos.

Las imágenes están siendo destacadas en una cuenta de fans de Twitter:

The Weeknd, Metro Boomin & Angelina Jolie last night in LA. pic.twitter.com/YYxDg1IbO5

