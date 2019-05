The Pokémon Company Anuncia ‘Pokémon Sueño’ y ‘Pokémon CASA’ iOS Apps que Vienen en 2020

The Pokémon Company ha anunciado hoy un nuevo servicio en la nube de la aplicación y dos nuevos juegos para móviles, llegando en el año 2020 y más allá. La noticia fue compartida durante una conferencia de prensa en Tokio, junto a otros anuncios como un nuevo el Detective Pikachu juego para Nintendo Interruptor.





Para empezar, The Pokémon Company presidente y CEO Tsunekazu Ishihara, reveló Pokémon Sueño está llegando a iOS y Android en 2020. La aplicación se describe como una experiencia que gamifies su sueño, con factores como el tiempo dedicado dormido y despertarse afectan a la jugabilidad de una manera importante. Hasta el momento, no hay otros detalles sobre el juego han sido reveladas.

Un nuevo periférico llamado Pokémon GO Plus + se conecta a la aplicación y el lanzamiento de su lado, el seguimiento de su tiempo de dormir y otros puntos de datos y el envío de esta información a tu iPhone a través de Bluetooth. El Pokémon GO Plus + se tienen todas las mismas características que el original de Pokémon IR a Más, por lo que también será capaz de conectarse a Pokémon IR.

en Segundo lugar, los Pokémon CASA fue anunciado como un nuevo servicio en la nube de la aplicación que permite administrar toda tu colección de Pokémon a través de la Nintendo 3DS, Nintendo Interruptor, y dispositivos móviles.

La compañía dijo que los Pokémon CASA será su ubicación centralizada para organizar tus Pokémon, recogidos de los juegos como Pokémon: Vamos, Pikachu! y Pokémon: Vamos, Eevee!, Pokémon IR, y el próximo Pokémon Espada y Pokémon Escudo juegos para Nintendo Interruptor. Incluso serás capaz de intercambiar Pokémon con tus amigos directamente desde Pokémon CASA, que está listo para lanzar en la década de 2020 para iOS, Android, y el Interruptor.





Otros anuncios incluyen un nuevo juego para móviles llamado Pokémon Masters cómo llegar a iOS y Android a partir de La Pokémon Company y DeNA. Como Pokémon Sueño, poco se sabe sobre el juego por ahora, pero se dice que para mostrar “un nuevo tipo de Pokémon luchando en el camino,” con muchos famosos Entrenadores Pokémon de los juegos anteriores. La jugabilidad se dice para ser optimizado para dispositivos móviles “, por un casual, sino únicamente de los Pokémon de la experiencia,” y más detalles acerca de Pokémon Masters va a salir este mes de junio.

estamos llegando en el tercer aniversario del lanzamiento de Pokémon IR para iOS y Android, que se convirtió en un éxito masivo en los dispositivos móviles y alentó una ola de imitaciones de juegos de franquicias como Jurassic Park, Cazafantasmas y Harry Potter. A partir de Marzo de 2019, los Pokémon de los juegos para móviles han ganado aproximadamente $2.5 mil millones, con la mayoría de los ingresos proceden de Pokémon IR.