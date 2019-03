Federico Pariona, congresista de Fuerza Popular cercano a Kenji Fujimori, reveló que él estuvo al lado de Daniel Salaverry y Karina Beteta, cuando el presidente del Parlamento insultó con groserías a la segunda.

“Frente a lo que ha ocurrido, el presidente Salaverry debe reconocer. En esta vida uno no es perfecto, en un momento acalorado se usa términos no adecuados, pero es de caballeros decir discúlpame. Me sorprende que lo niegue todo. Con el respeto del caso, el cinismo no me parece correcto, debería dejarlo de lado”, declaró Pariona a Expreso.

Recordó que la supuesta agresión que recibió Beteta se desarrolló luego de uno de los últimos plenos del 2018, y que él escuchó claramente las palabras “vete a la m…” y “no me jod…”, que el trujillano había dirigido.

“Hay otros dos o tres testigos, que estoy seguro que cuando declaren se sabrá la verdad. Es más, hay una cámara en el pasillo que registró esto, no sé por qué no revisan la grabación hasta ahora. Al menos que lo hayan desaparecido. No creo que una cámara del Congreso esté malograda”, agregó.

Sin embargo, la Oficina de Seguridad del Congreso había informado el viernes que justo el video de esa época, tomado por la cámara de esa zona, ya se había borrado.