Tesla va a ser el primer fabricante de automóviles a perder el crédito fiscal federal para los coches eléctricos

El reloj está marcando oficialmente para Tesla compradores en los EE.UU. para recibir la suma total de $7,500 crédito fiscal federal para los coches eléctricos. Tesla entregado a sus 200.000 th vehículo de este mes, la compañía confirmó a Jalopnik, lo que significa una fase lenta del crédito fiscal ha comenzado.

Tesla clientes que tengan la entrega de sus coches — independientemente de si es un Modelo de S, X, o 3 — entre hoy y el 31 de diciembre de 2018, todavía puede ser elegible para el total de $7,500 de crédito del IRS. Los clientes que tengan la entrega de sus coches entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2019, sólo será elegible para un $3,750 de crédito. Y los clientes que tengan la entrega de sus coches entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2019, se ofrece solo $1,875. Después de eso, el incentivo está muerto.

Ponga en el lugar temprano en la administración de Obama, el crédito fiscal fue visto como una herramienta que podría ser utilizada para animar a los clientes a comprar el plug-in de vehículos eléctricos o híbridos. Este ayudasen a adelantado el presidente del clima y de los objetivos de energía limpia, mientras que ofrece a los consumidores un poco de descanso, mientras que el costo de la tecnología de baterías de vino lentamente hacia abajo. También fue diseñado para incentivar a los fabricantes a impulsar mayores avances en esta tecnología. La cantidad de dólares que era técnicamente flexible; era esencialmente un $2,500 de crédito con espacio para aumentar hasta $7,500 dependiendo de la capacidad de la batería de la venta del vehículo. La mejor la batería en una empresa de coches, el mejor, el reembolso a sus compradores a obtener.

Finalmente, la tecnología de baterías llegamos al punto en donde la mayoría de los coches totalmente eléctricos fácilmente llegado al máximo de $7,500 cap. Pero el crédito no estaba destinado a ser permanente, y así una fase de salida, se redactó el plan, que se activa cuando un fabricante de automóviles entregados los 200.000 th elegibles coche. Tesla es ahora el primero en golpear esta marca. GM está cerca, demasiado, mientras que Nissan, Ford, y otros todavía tienen un camino por recorrer. (Estados también ofrecen similares de créditos fiscales, a pesar de que varían según la ubicación.)

Tesla ha vendido más de 300.000 coches en todo el mundo, pero hasta el día de hoy, no estaba claro cuando la compañía iba a pasar de 200.000 entregado en los estados unidos. La mayoría de las cuentas, Tesla fue rápidamente cerrando en el hito de esta primavera, y la empresa mad empuje para hacer y enviar tantos Modelo 3s posible sólo aumentó la presión. Golpear los objetivos de producción establecidos por el CEO Elon Musk fue clave porque sin un flujo constante de nuevos Modelo 3s, Tesla estaba en peligro de agotar su disminución de oferta de efectivo y de entrar en una crisis financiera. Pero la entrega de los 200.000 th coche en los estados unidos antes del 30 de junio de este año, significaría que la fase de salida habría empezado antes, el 1 de octubre, el comienzo del cuarto trimestre de 2018.

también no está claro cómo cerrar Tesla llegó a roscar de esta aguja. Mientras que la compañía apenas alcanzado su objetivo de hacer de 5.000 Modelo 3 en una semana al final del segundo trimestre, un número de los coches que se mantuvo estacionado en un montón, a la espera de ser enviados a los clientes. (Tesla reportó un récord en el número de coches, más de 10.000, estaban “en tránsito” en el final del segundo trimestre, y estos coches aparcados se incluyeron en la figura.) Tesla también comenzó a entregar el Modelo 3s a Canadá a finales de Mayo, que algunos vieron como una táctica para ayudar a permanecer debajo de los 200.000 hito.

Cualquiera que sea el caso, el total de crédito fiscal será de alrededor de seis meses más. Los clientes que reciben un Tesla en 2019, será capaz de ahorrar algo de dinero, demasiado, incluso si no es que importe total. Pero eso podría no ser suficiente un retraso para la mayoría de presupuesto-consciente de Tesla compradores. El versión más económica del Modelo 3 — la que se supone a un costo de $35,000 — todavía no está disponible, y no será hasta principios o mediados de 2019.