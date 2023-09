Tesla ha producido 1 millón de coches eléctricos

19 Vistas

Tesla: La marca estadounidense alcanzó los 5 millones de automóviles producidos. Tesla anunció el pasado domingo que durante la semana llegó a los cinco millones de vehículos producidos. «Gracias a todos los clientes por su continuo apoyo», escribió Tesla en las redes sociales.

Según DriveTeslaCanada, en este momento el fabricante estadounidense cuenta con una producción anual de 1,7 millones de vehículos al año. Un número que fácilmente es comprobable por los datos que tenemos.

Es que hace exactamente seis meses, Tesla estaba celebrando la producción de su unidad número 4 millones. Fue a principios de marzo cuando el fabricante de electricidad alcanzó este número redondo.

This week, we produced our 5 millionth car—thank you Tesla owners for your ongoing support!

— Tesla (@Tesla) September 16, 2023