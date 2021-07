Un modelo del sedán Tesla S Plaid, que fue lanzado en junio de ese año, explotó y se incendió con el conductor en su interior este martes en el estado estadounidense de Pensilvania (EE.UU.). La información fue reportada por el abogado de la víctima y el Departamento de Bomberos del Municipio de Lower Merion.

Las fotos publicadas en Twitter por la defensa del conductor muestran el estado de deterioro en el que quedó el vehículo, totalmente tomado por las llamas.

Mark Geragos, representante del bufet Geragos & Geragos, dijo que el conductor no se identifico, pero detalló la versión de la víctima de lo sucedido.

Según CNBC, el cliente de Geragos notó algo de humo saliendo de la parte trasera del auto, y cuando intentó abrir las puertas las cerraduras no coincidían.

Luego, según el abogado, se produjo la explosión y las llamas ganaron proporción mientras el conductor forzaba la puerta y el vidrio para salvarse.

Dos equipos de bomberos trabajaron en la escena durante unas tres horas hasta que el fuego fue puesto bajo control, dijo el abogado.

Our firm & @AthleteDefender represent an exec who purchased new Tesla Plaid Model S, which was 1/250 shipped. On Tuesday it spontaneously combusted. Our client was trapped & could have died. We tried reaching out to Tesla & have been ignored so far. This is car after escape. pic.twitter.com/wXyJXbWggJ

— Ben Meiselas (@meiselasb) July 1, 2021