A pesar de esto, el líder de la empresa confía en la elección del diseño.

El fundador y CEO de Tesla, Elon Musk, admitió en la respetuosa página de Twitter que está preparado para la posibilidad de que Cybertruck sea un fracaso. Aún así, el líder de la compañía también señala que “no hay nada como” la camioneta eléctrica en el mercado.

“Para ser franco, siempre existe la posibilidad de que Cybertruck sea un fracaso porque no hay nada igual. No me importa, realmente me gusta [cybertruck] aunque a otros no. Las otras camionetas parecen copias de lo mismo, pero el Cybertruck parece que fue hecho por extraterrestres del futuro”, escribió Musk.

El Tesla Cybertruck fue anunciado oficialmente en 2019 y desde entonces ha estado desaparecido debido al diseño jugado. Opiniones sobre la supuesta división hasta el día de hoy, a juzgar por los fanáticos de Tesla, parece haber suficiente interés en el Cybertruck para convertirlo en uno de los autos eléctricos más esperados dos veces después.

To be frank, there is always some chance that Cybertruck will flop, because it is so unlike anything else.

I don’t care. I love it so much even if others don’t.

Other trucks look like copies of the same thing, but Cybertruck looks like it was made by aliens from the future.

— Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2021