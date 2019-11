Momento divertido durante la presentación mereció atención extra de Musk con reparto de video.

La presentación de Tesla Cybertruck fue un escenario de múltiples momentos dignos de mención, pero entre los más graciosos, encontramos el momento en que se lanza una bola de metal contra el vidrio (supuestamente fortalecido) de una de las puertas frontales de la furgoneta.

Al final, el vidrio no se resistió y, entre risas y chistes, Elon Musk llegó a comentar que aún quedaba trabajo por hacer. Pues bien, el momento parece haber quedado en la mente del fundador y CEO de Tesla, quien después del evento compartió un video en el que muestra lo que parece ser la misma bola lanzada contra el vidrio sin romperse.

“Franz lanza la bola de metal contra la ventana de Cybertruck justo antes de la presentación. Parece que tenemos trabajo que hacer antes de la producción haha”, puede leerse en el tweet de Musk acompañado del video en cuestión.

Sin embargo, algunos no confían en el video, señalando que la puerta no está cerrada y absorbiendo así el impacto de la bola de metal.

At 11s you can see: the door is not closed. So it can better absorb the shock of the steel ball. To cover this fact, they put a blanket over the door. Bu the door moves in Franz' direction after the ball hit the window. It's a fake, made after the reveal $TSLAQ https://t.co/KzcYmIN2wX

— TeeKay_EV (@TeeKay_EV) November 23, 2019