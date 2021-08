El CEO de Tesla anunció algunos proyectos para el futuro, que incluye el prototipo de un robot humanoide que se espera que llegue el próximo año.

Tesla sigue queriendo convertir el mundo en una serie de ciencia ficción y lo cierto es que ha sido capaz de hacerlo de forma sostenible. Elon Musk, el principal visionario de la compañía, acaba de dar un paso más en esta dirección.

Este prototipo del Bot Tesla será el comienzo de la creación de una máquina que vendrá a reemplazar al Hombre en muchas tareas que se realizan repetitivamente o más peligrosas.

Tesla ha anunciado una serie de novedades que formarán parte del futuro de la compañía en materia de investigación y desarrollo en el ámbito de la Inteligencia Artificial. En este campo presentó la propuesta que más destaca entre las diversas novedades: un robot humanoide.

El Tesla Bot se presenta como un robot humanoide bípedo, que se desarrollará para que pueda realizar tareas menos seguras, repetitivas e incluso aburridas.

