Elon Musk confirmó la actualización de potencia de la red de supercargadores de Tesla, que pasará de 250 a 300 kW. Es otra medida destinada a acelerar la velocidad de recarga de la batería.

La red de supercargadores de Tesla es la más grande de Europa, en términos de número de estaciones y estaciones de carga, con la curiosidad de estar abierta solo a los clientes de la marca. Hay presiones de los gobiernos alemán y noruego para que la marca estadounidense abra su uso a otros fabricantes, a lo que Musk no se opone en principio, queda por saber en qué condiciones, ya que esta red es uno de sus mayores activos.

Al principio, los supercargadores proporcionaban 125 kW de potencia a dos estaciones de carga contiguas, lo que significa que dos vehículos uno al lado del otro tendrían que compartir la potencia disponible. Luego, la potencia aumentó a 150 kW y, más recientemente, con el V3, a 250 kW, ahora son individuales, de modo que cada cliente utiliza la potencia total a su disposición.

Supercharger V3? Now I'm curious. What power out are we talking about? 350 kW?

— Fred Lambert (@FredericLambert) December 24, 2016