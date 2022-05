TESIS DE PEDRO CASTILLO ES DIGNA DE LA UCV

Cuarto, un tremendo daño irreparable a los egresados de la UCV, por lo pronto los empresarios, ya han tomado nota y están discriminando a los estudiantes de la UCV. Eso es justo? No creo que todos sean cómo Castillo y su esposa. Hoy las grandes empresas sobre todo las tecnológicas, piden experiencia, y las «certificaciones de cursos» que estas mismas ofrecen, pero no puede tampoco dejar pasar que esta universidad esté induciendo al plagio y el robo intelectual.

Tercero, el dueño del partido político AAP y dueño de la UCV debió explicar las escandalosas 87,000 tesis de maestría aprobadas en 30 años? Son 8 tesis por día (incluyendo sábado, domingos y feriados). El promedio de sustentar una tesis es de 3 a 4 horas, a 8 x día faltan horas en el tiempo. Podrá entender que si consideramos días laborables son 14 tesis aprobadas por día? La ley dice que deberían hablar un segundo idioma… estoy seguro que menos de la mitad de los 87,000 «maestrados» por la UCV no hablan un segundo idioma, ejemplo: Castillo y su esposa.

Segundo, en la conferencia debió explicar quiénes fueron los profesores que han puesto esas nota con calificaciones generosas a un alumno que el público ve que es deficiente en el habla, que no puede sostener una conversación mínima. Además, porqué se niegan a colgar la tesis, lo peor de todo es que la presidenta ejecutiva de la UCV, Beatriz Merino, informó a través de su cuenta de Twitter que solicitó a las autoridades académicas de la universidad difundir la tesis del presidente Pedro Castillo y de su esposa, Lilia Paredes. Sin embargo las autoridades de la casa de estudios señalan que no se puede hacer pública la tesis del jefe de Estado pues se requiere el permiso de los autores.

Primero, es inexplicable el comportamiento de Acuña, que al ser consultados sobre los validadores de la tesis de Pedro Castillo, quienes no figuran en el RENIEC, salga con una curiosa respuesta «que es el tesista el responsable de buscar a quienes apoyen la investigación». Sin embargo, como hay ya una investigación por parte del Ministerio Público, respetarán lo que estos encuentren.

No hay nada que hacer, lo evidente es que la Universidad de César Acuña le limpió la cara a su paisano Pedro Castillo y su esposa, al concluir que la tesis “mantiene un aporte de originalidad, que el porcentaje de similitud que mantiene con otros trabajos se mantiene dentro de los parámetros admitidos por la casa de estudios.

La comisión investigadora de la Universidad César Vallejo en torno a la tesis del presidente y la primera dama señaló que los trabajos de ambos son originales tras pasar por un software de análisis, utilizado y aplicado en distintas partes del trabajo, y no se encontró similitud, la comisión concluyó que esta tesis mantiene su aporte de originalidad”, dijo Heraclio Campana Añasco, vicerrector académico de la universidad.

By