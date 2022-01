Terremoto de 8° amenaza a Lima

10.A fines de los 90 el estado eligió a Bechtel y Santander Investment para diseñar y concursar once redes viales, “carne con hueso”. Lo canceló. Ya estarían. Y no se hubiera robado a los peruanos, al pueblo como dicen los que desgobiernan.

4.Se necesitan reglas claras, predictibilidad. Se necesita un plan urbano hecho por un arquitecto planificador en el que confíen los fondos de inversión internacionales que tienen los miles de millones de US$ que necesitamos. Los PG y los fondos soberanos de este mundo.

3.La inversión necesaria para hacer de Lima una ciudad es cuantiosa; son miles de millones de US$. Es imposible con traficantes de tierras y zonificadores a pedido amarrados con alcaldes distritales y la Municipaludad de Lima. Miren el alto irregular de los edificios cuando circulen nomás.

2.Las personas más vulnerables no deben vivir en los cerros. Es la crónica de miles de muertes anunciadas(cómo un remolino), llevarles servicios básicos es mucho más caro, además. Por eso sus hijos son desnutridos crónicos. Condenados a seguir siendo pobres también. No es culpa del neoliberalismo, es del Estado basura.

El terremoto no avisa, no se le puede pedir peras olmo? Al menos hay que hacer algo…

