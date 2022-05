TERREMOTO DE 8° AMENAZA A LIMA

Que hacer ante este oscuro panorama? A las autoridades de todo nivel de Gobierno solo les queda continuar con las tareas preventivas como los simulacros, establecer los sistemas de alarmas: Sismate y SASPe, alertar sobre los tipos de suelo, fiscalizar las construcciones, emprender cruzadas para fortalecer los cimientos de los predios, etc, etc.

9.A fines de los 90 el estado eligió a Bechtel y Santander Investment para diseñar y concursar once redes viales, “carne con hueso”. Lo canceló. Ya estarían. Y no se hubiera robado a los peruanos, al pueblo como dicen los que desgobiernan.

4.Se necesitan reglas claras, predictibilidad. Se necesita un plan urbano hecho por un arquitecto planificador en el que confíen los fondos de inversión internacionales que tienen los miles de millones de US$ que necesitamos. Los PG y los fondos soberanos de este mundo.

3.La inversión necesaria para hacer de Lima una ciudad es cuantiosa; son miles de millones de US$. Es imposible con traficantes de tierras y zonificadores a pedido amarrados con alcaldes distritales y la Municipaludad de Lima. Miren el alto irregular de los edificios cuando circulen nomás.

2.Las personas más vulnerables no deben vivir en los cerros. Es la crónica de miles de muertes anunciadas(cómo un remolino), llevarles servicios básicos es mucho más caro, además. Por eso sus hijos son desnutridos crónicos. Condenados a seguir siendo pobres también. No es culpa del neoliberalismo, es del Estado basura.

No se trata de ser alarmista, pero si hay un sismo de 8 grados en Lima habría más de 100,000 muertos, le costaría más US$ 50 mil millones al Estado. Solo en la capital hay casi tres millones de viviendas vulnerables (muchas levantadas endebles terraplenes por el grado de pendiente de la zona).

El 19 de enero, 2022, en pysnnoticias decía que el terremoto no avisa y la población de Lima no esta preparada a pesar que nuestro país se ubica en el círculo de fuego del Pacífico (área donde se produce la mayor cantidad de sismos), por ende los efectos de un futuro terremoto y tsunami en Lima puede ser verdaderamente desbastador. A pesar de todo, según Indeci y el IGP muchas personas se resisten a participar en los simulacros.

By