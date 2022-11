Tensión en el Congreso por cuestión de confianza

By

El presidente del Consejo del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se presentó ante el Parlamento con todos los ministros de Estado. Presentó proyecto de Ley para derogar la norma N° 31399.

Que dijo? “El motivo por el cual estoy aquí, acompañado por mi gabinete, es para solicitar que se apruebe el proyecto de ley presentado hoy día que deroga la ley 31399, ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional, regulados en los artículos 40 y 44 de la ley 26300, ley de derechos de participación y control ciudadano”, expresó el premier».

1. ¿Qué dice la Ley 31399 y por qué el gobierno busca que se derogue? La Ley 31399, fortalece el Proceso de Aprobación de Leyes de Reforma Constitucional, Regulados en los Artículos 40 y 44 de la Ley 26300, Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano, promulgada en enero de este año, por María del Carmen Alva, entonces presidenta del Congreso.

2. Esta norma tiene como único articulo la modificación de los artículos 40 y 44 de la Ley 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, con el objetivo de incluir lo siguiente:

a) Artículo 40: No pueden someterse a referéndum las materias y normas a que se refiere el segundo párrafo del artículo 32 de la Constitución, ni aquellas que no se tramiten según el procedimiento establecido en el primer párrafo del artículo 206 de la Constitución Política.

b) Artículo 44: La convocatoria a referéndum corresponde efectuarla a la autoridad electoral en plazo no mayor de cuatro meses después de acreditadas las respectivas iniciativas, salvo que se trate de una reforma constitucional, en cuyo caso es convocado por el presidente de la República, por disposición del Congreso, de conformidad con el procedimiento establecido en el primer párrafo del artículo 206 de la Constitución Política.

En realidad «cocoloco» quiere ganar tiempo ante la llegada de la Misión de la OEA por ello se atreve solicitar “cuestión de confianza”. Cuando es el Congreso de la República quien determina si PROCEDE O NO. Lo de hoy fue simplemente un show de baja monta al estilo los cómicos ambulantes. Cómo si fuera poco, insultó a la Fiscal de la Nación Patricia Benavides, y pretende Cerrar el Congreso para dar pase a su Asamblea Constituyente y lograr que el chotano Castillo, quede impune y se perpetúe en el poder.

Para nuestra desgracia, tenemos un Congreso tibio y con una guardería de niños delincuentes, que hoy empujan al país al abismo del castrochavismo. Es momento de que el Congreso agende lo necesario para vacar, suspender o inhabilitar a Castillo y banda de delincuentes. Tienen que dejar de vagar en la semana de representación y hacer lo necesario ya mismo.