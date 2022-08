Tener SEXO durante el PERIODO >>Descartando mitos<<<

Tener sexo durante el periodo: Es seguro y aporta beneficios, aunque hay que mantener los cuidados habituales para evitar enfermedades e infecciones.

Para muchas, tener relaciones sexuales durante su período es algo que deben evitar. Dependiendo de las personas, hay quienes tienen mucho dolor en este punto y solo quieren que desaparezca rápido, e incluso hay quienes les resulta vergonzoso tener algún tipo de intimidad. Pero… no todo es malo y el sexo durante la regla puede ser muy beneficioso.

Un estudio reciente de la empresa Flex concluyó que el 55% de las personas cree que tener relaciones sexuales durante la regla es algo “natural” y “sorprendente”.

El grupo que lo consideraba “repugnante” era mayor y católico.

Según la Universidad de Salud y Enfermedades de Oregón, el sexo en esta época del mes puede aumentar la autoestima, disminuir la depresión, reducir el estrés, aliviar el dolor e incluso mejorar la calidad del sueño.

Las relaciones sexuales durante su período ayudan a aliviar otros síntomas, como dolor en el pecho o calambres. En un estudio realizado por Womanizer y Lunette, el 70% de las mujeres encuestadas sintieron que la masturbación también reducía su dolor menstrual.

Otro de los puntos considerados positivos es que la sangre puede ser un lubricante natural. Para las personas que normalmente tienen que usar algún tipo de lubricante, el sexo durante su período puede ser menos doloroso.

Por supuesto, a pesar de traer algunos beneficios, todavía tiene algunos riesgos, como enfermedades de transmisión sexual, pero también molestias. Antes de hacerlo, lo ideal es hablar abiertamente con la pareja.

La revista Pop Sugar aconseja usar toallas, usar la ducha si te sientes más cómoda y mantener prácticas higiénicas como limpiar los juguetes sexuales si se usan.

Se ha publicado el mayor estudio hasta la fecha sobre esta relación.

No es la primera vez que se menciona la relación entre la vacunación, contra el Covid-19, y la menstruación -entre los síntomas secundarios más registrados están los cambios en el ciclo menstrual-, sin embargo, los expertos aseguran que no hay motivos de alarma. Ahora, se ha publicado el estudio más grande hasta la fecha que examina más a fondo esta relación.

Casi la mitad de las participantes del estudio, con menstruación regular, dijeron que experimentaron una pérdida de sangre más intensa durante los ciclos que ocurrieron después de la vacunación contra el SARS-CoV-2.

También las personas que no tienen un período regular han sentido los efectos y se han quejado de pérdida anormal de sangre. Este grupo incluye a personas transgénero, mujeres posmenopáusicas y aquellas que optan por métodos anticonceptivos de acción continua, por ejemplo, el DIU.

DIU mi periodo puedo quedar embarazada

Este nuevo estudio, disponible en línea , se basa en investigaciones que previamente destacaron los efectos temporales de estas vacunas en los ciclos menstruales y que, hasta ahora, solo se han centrado en mujeres cisgénero que menstrúan regularmente, explica The New York Times.

El equipo de investigadores estadounidenses -compuesto por expertos de la Universidad de Illinois y la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington- distribuyó un cuestionario en línea, en abril de 2021, entre miles de personas, en diferentes partes del mundo.

Después de tres meses, pudo recopilar y analizar las respuestas sobre el ciclo menstrual de casi cuarenta mil personas de entre 18 y 80 años. Todas las que respondieron habían sido vacunadas con las vacunas de Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, entre otras. aprobado fuera de los Estados Unidos de América.

Los resultados, publicados la semana pasada, concluyeron que el 42 % de las personas con ciclos menstruales regulares experimentaron una pérdida de sangre más significativa después de ser vacunadas contra el covid-19. El 44% ya no sintió ninguna diferencia y el 14% tuvo un período más ligero.

Además, el 39 % de las participantes que tomaban tratamientos hormonales, el 71 % de las personas que tomaban anticonceptivos de acción prolongada y el 66 % de las mujeres posmenopáusicas también experimentaron una mayor pérdida de sangre después de una o ambas vacunas.

Para los investigadores esta información es importante para que las mujeres no sean sorprendidas y no se asusten si sienten un ciclo menstrual más fuerte. Además, el equipo destaca que no se analizó a personas no vacunadas y que, por tanto, es necesario seguir investigando, sin embargo estos resultados van en la línea de los publicados en estudios previos.

El estudio también logró concluir qué grupos de edad son más propensos a sufrir estos síntomas secundarios, es decir, las personas mayores. Esto también se ha comprobado en personas que usan anticonceptivos hormonales, que han estado embarazadas o que han sido diagnosticadas con condiciones como endometriosis, fibromas o síndrome de ovario poliquístico.

Por qué la vacunación influye en la menstruación Algunas variaciones en el ciclo menstrual son completamente normales, explica The New York Times, porque no estamos hablando de un reloj perfecto.

Las hormonas liberadas por el hipotálamo, la hipófisis y los ovarios regulan el ciclo mensual y pueden verse afectadas por factores internos y externos.

El estrés y las enfermedades, la pérdida o el aumento de peso, la restricción calórica y el ejercicio intenso pueden alterar los patrones típicos de la menstruación.

El endometrio, que recubre el útero y se desprende durante la menstruación, también se ha relacionado con el sistema inmunológico, gracias a su importante papel en la renovación del tejido uterino y la protección contra diferentes afecciones.

Teniendo esto en cuenta, es posible que cuando las vacunas ingresan al organismo y activan el sistema inmunitario -su correcto funcionamiento- de alguna manera tengan efectos diferentes sobre el endometrio y provoquen una alteración en el ciclo menstrual.

El estudio también afirma que la menstruación de algunas mujeres llegó tarde después de la vacunación, un cambio temporal sin consecuencias

negativas asociadas.

