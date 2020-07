Mintió al afirmar que no vio ni escuchó los gritos desesperados de Celia Capira, la mujer que corrió pidiendo ayuda al presidente en Arequipa, que el oxígeno ofrecido por la empresa minera Southern Perú Copper Corporation no cumplió los requisitos del protocolo, que se esta llevando un registro real de fallecidos por covid, etc, los muertos son más del triple y siguen aumentando en Arequipa y todo el país. Y no hay culpables?

Que las condiciones de incapacidad e ineptitud del presidente Pinocho y su gobierno gelatina, nos conducen al rescate de los valores éticos y morales del país, por la tremenda crisis que sacude los cimientos de la democracia, no solo incluye los aspectos sanidad, políticos y económicos, sino también los valores éticos, morales y corrupción en todo el aparato del Estado en plena emergencia.

Cuando hablamos de pandemia que hoy nos sacude con más de 361 mil contagiados y más de 45 mil muertos; negligencia, compras e inversiones inútiles, corrupción, rendición de cuentas, lo hacemos con la intención de influir en la sociedad para que se corrijan patrones de conducta y llevar al país por el camino correcto, donde las acciones y resultados sean en base a prácticas transparentes y honestas que eleven el nivel de integridad y profesionalismo de todos los peruanos.