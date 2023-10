12 Vistas

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Tejidos inteligentes: la tecnología de la moda

Los textiles se han convertido en una industria de gran importancia en el mundo moderno. Tanto así que se ha incorporado la tecnología para mejorar la calidad y experiencia de cada usuario al momento de usarlos.

Han ganado popularidad como si de una página de apuestas en línea como League of Slots casino en linea se tratara. Los tejidos inteligentes son prueba de ello y aquí te enseñamos lo más importante de esta innovación.

¿Qué es un textil inteligente?

Los textiles inteligentes son tejidos que incorporan componentes eléctricos. Esto le da la capacidad de percibir, observar y analizar situaciones externas. Lo que les permite responder ante ciertos estímulos para procesar el estado actual de la persona.

Para ello emplean entradas y salidas de diferente naturaleza. Incluye circuitos, conductores, emisores de luz, componentes térmicos y electromagnéticos. Todos estos elementos electrónicos están entretejidos de manera que no se perciban.

¿Cuáles son los tipos de textiles inteligentes?

Dependiendo del uso que se les quiera dar, se pueden encontrar diferentes tipos de textiles inteligentes. Se emplean en muchos sectores, por ejemplo, ropa deportiva o armamento militar. Existen varias categorías; no obstante, la mejor forma de clasificarlos es según sus funciones estéticas.

Textiles inteligentes estéticos

Los más conocidos para la industria de la moda. Gracias a su capacidad de cambiar de color y de brillar se han vuelto muy populares. Estas fibras inteligentes aplicadas a la moda garantizan al usuario una experiencia diferente a la convencional.

Textiles inteligentes de alto rendimiento

Esta categoría abarca los tejidos que están por encima de los textiles inteligentes estéticos. Llevan integrados elementos que permiten modular los cambios externos y responder ante ellos.

Tejidos pasivos

A diferencia de los tejidos activos, no emiten respuesta mejorada, solo perciben los cambios del medio a través de sensores evitando que puedan causar daño. No obstante, no se regulan para mejorar la respuesta en un futuro. Se conocen como los textiles inteligentes de primera generación. Aquí pertenecen las telas con protección ultravioleta.

Tejidos activos

Tienen la particularidad de reconocer un cambio y responder ante el mismo, pero modificando su forma, emplean sensores y circuitos integrados. Ejemplo de ello son las telas de memoria, que perciben un estímulo, lo almacenan de forma tal que en un futuro, cuando vuelva a aparecer, el tejido tiene una respuesta programada. Se incluyen los tejidos que almacenan calor y las impermeables.

Tejidos ultrainteligentes

Estos textiles poseen inteligencia avanzada y se diferencian de los demás por ser adaptables. Es decir, perciben un cambio externo productor de un factor de inicio y luego emiten una respuesta autorreguladora. Por ejemplo, detectan cambios en la temperatura ambiental y sus componentes términos se ajustan para mantener un equilibrio.

Componentes de los textiles inteligentes activos

Gracias a las innovaciones tecnológicas es posible que la industria textil incorpore dispositivos electrónicos a sus prendas. Entre ellos están:

Termoactivos Funcionan al cambiar de color, según la temperatura del medio externo. Bioactivas Aportan beneficios a la salud del usuario, por ejemplo, fibras que son dermoprotectoras o hidratantes de la piel. Fotoactivas Reaccionan a la luz cambiando su color natural o almacenando la energía solar. Electroactivas La respuesta que emiten depende de las corrientes eléctricas de sus circuitos.

Aplicaciones de los textiles inteligentes en la moda y más allá

Si bien esta tecnología tiene diferentes usos, ejemplo de ello, es el diseño de interiores. En la actualidad las fibras inteligentes aplicadas en la moda se han incorporado cada vez más. Esto sucede con el fin de dar una experiencia nueva, y diferente a cada usuario, a fin de que se adapte a sus necesidades.

Estética

Aquí pertenecen las prendas que pueden cambiar de color o generar iluminación. Para ello emplean materiales fotocrómicos y electrocrómicos, que son componentes electrónicos en miniatura. Además, existen telas que desprenden aroma.

Seguimiento en salud y estado físico

Gracias a su capacidad para integrarse con la tecnología, ahora es posible medir frecuencia cardíaca o tomar un electrocardiograma. Este tipo de textiles mejora el rendimiento al proteger contra los rayos UV, o regular la temperatura corporal. Son útiles para los uniformes de deportistas; ejemplo, en la ropa deportiva estos tejidos permiten el análisis de movimiento.

Ropa interactiva

Estos emplean dispositivos externos, generalmente electrónicos, que están incrustados entre las fibras de la tela. Con estos diseños es posible realizar llamadas, recibir mensajes, incluso hasta escuchar música.

Profesional

Las profesiones fueron el origen para crear este tipo de tejidos, desde astronautas hasta bomberos. Dependiendo de la profesión se emplean diferentes tecnologías como sensores que detectan cambios en la temperatura, humedad y la ubicación geográfica.

Ejemplos de productos textiles inteligentes en la actualidad

A la fecha, muchas industrias se han enfocado en fabricar prendas que portan estos tejidos inteligentes.

Pantalones de yoga Nadi X – Wearable X;

HugShirt – CuteCircuit;

SoundShirt – CuteCircuit;

Camisas inteligentes – Hexoskin;

Commuter X Jacquard de Google – Levi’s.

Esperamos que el artículo haya resuelto todas tus dudas, así como haya ayudado a comprender los nuevos avances textiles, y su aplicación en las diferentes áreas profesionales.

Pysnnoticias european smart textiles innovation community, business seller information returns policy, description from the seller business, seller business information returns, item description from the seller

abg technologies tejidos inteligentes paperback, hypoallergenic fabric prevents allergic reactions, Tejidos inteligentes: la tecnología de la moda, Tejidos inteligentes: la tecnología de la moda, Tejidos inteligentes: la tecnología de la moda, Tejidos inteligentes: la tecnología de la moda, Tejidos inteligentes: la tecnología de la moda, Tejidos inteligentes: la tecnología de la moda, Tejidos inteligentes: la tecnología de la moda,Tejidos inteligentes: la tecnología de la moda, Tejidos inteligentes: la tecnología de la moda, Tejidos inteligentes: la tecnología de la moda, Tejidos inteligentes: la tecnología de la moda, Tejidos Inteligentes: La Tecnología Impresionante, Tejidos Inteligentes: La Tecnología Impresionante, Tejidos Inteligentes: La Tecnología Impresionante, Tejidos Inteligentes: La Tecnología Impresionante, Tejidos Inteligentes: La Tecnología Impresionante, Tejidos Inteligentes: La Tecnología Impresionante