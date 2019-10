Nuevo recurso Smart Summon de los vehículos eléctricos de la marca funciona de forma imprevisible y está causando accidentes en el país.

Los autos autónomos aún están muy lejos de hacerse realidad, incluso en los Estados Unidos. Prueba de ello es el reciente fiasco de la tecnología Smart Summon de Tesla, que fue parte de la última actualización de software de los modernos vehículos eléctricos de la marca.

Pensado para ofrecer comodidad a los conductores, Smart Summon es el nombre del nuevo sistema de estacionamiento automático de Tesla. Promete aparcar o sacar el coche del puesto y llevarlo al conductor, todo automático, con él fuera del vehículo, controlando todo el proceso vía app en el smartphone.

Todo muy bonito, ¿verdad? Pero sólo en teoría. En la práctica, desde la semana pasada, varios dueños de Tesla han estado filtrando videos en las redes sociales demostrando que Smart Summon aún no funciona correctamente. En poco más de una semana, hay casos de coches batidos incluso después del uso de Smart Summon.

Be forewarned @Tesla @elonmusk Enhanced summon isn’t safe or production ready. Tried in my empty drive way. Car went forward and ran into the side of garage. Love the car but saddened. #Tesla #TeslaModel3 pic.twitter.com/tRZ88DmXAW — AB (@abgoswami) September 28, 2019

En nota, Tesla se exime de la culpa. Afirma que, aunque está disponible, la tecnología sigue en desarrollo, y no es un sistema de estacionamiento autónomo al 100%.

“El usuario del vehículo sigue siendo responsable de su coche y debe monitorear el área alrededor de él todo el tiempo porque el sistema puede no detectar todos los obstáculos”, dice el comunicado de Tesla.

Soday 1 with V10 Smart Summon was working beautifully. But someone didn’t notice my M3 and made a front bumper damage. We will claim our insurances but who’s fault do you guys think it’ll be ? Should I present this videos ? @teslaownersSV @Model3Owners @LikeTeslaKim @TesLatino pic.twitter.com/fhSA78oD6C — David F Guajardo (@DavidFe83802184) September 28, 2019

La montadora del multimillonario Elon Musk pide que los conductores tengan cuidado especialmente con peatones caminando rápido, ciclistas y, por supuesto, otros coches.

Musk también es dueño de la empresa que promete llevar al hombre a Marte a través del cohete espacial, El Mk1, prototipo que fue revelado este fin de semana. Queda la duda. ¿Tendría el valor de embarcarse en ese viaje?