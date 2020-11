Up Next

Los hallazgos fueron publicados en el International Journal of Impotence Research de septiembre.

“Los genitales son la parte más honesta del cuerpo”, dijo el terapeuta sexual Stephen Snyder, que no tiene ninguna relación con la investigación, citado por la publicación. “Cuando tus genitales dicen que no, puede ser solo la mano por la que tu mente dice que algo está mal”.

Estos son los resultados de un estudio publicado en el International Journal of Impotence Research.

By