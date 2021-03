Taylor Swift lanza inédito “you all over Me (From the Vault)” con Maren Morris

Después de lanzar dos álbumes en el último año y ganar un premio Grammy, Taylor Swift presentó a los fans de este viernes (26) con el inédito “you all over me (from the Vault)“. La pista fue compuesta en 2008, pero terminó quedando fuera de la lista de canciones del álbum “Fearless”, que será re-lanzado en abril y traerá otras canciones originales.

“You All over Me (From the Vault) “es la primera canción inédita presentada del álbum” Fearless (Taylor Version)”, que ganará seis nuevos defectos reimaginados y llegará a las plataformas digitales el próximo 9 de abril.

Taylor invitó a la cantante Maren Morris a ser parte de la canción y comentó sobre la Asociación en las redes sociales. “Una cosa que me encantó estas canciones de’ From The Vault ‘ es que nunca se escucharon. Así que puedo experimentar, saltar e incluso incluir a algunos de mis artistas favoritos. Ella estaba muy emocionada de tener a Maren Morris cantando coros en esta canción. No puedo esperar a que escuches”, escribió.

The faija es producido por Aaron Dessner, miembro de la banda The National, y el dúo Big Red Machine. Ya la composición está firmada por Scooter Carusoe y Dessner. Escuchar:

En el último año, Taylor Swift lanzó los álbumes “folklore” y “evermore”, que traen un sonido bastante diferente de lo que el artista había estado haciendo anteriormente. Los proyectos se destacaron en las listas y la crítica, lo que hizo que el cantante nominado para seis categorías de los Premios Grammy y ganó el “álbum del año” con el primero mencionado.