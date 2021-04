El título de esta publicación es el resultado de la excelente actuación comercial de Taylor Swift con su nuevo álbum Fearless (versión de Taylor).



La estrella del pop estadounidense colocó más de cinco sencillos en el Billboard HOT 100 chart a la vez en un período de solo una semana.

Taylor Swift es la mujer con el mayor número de entradas en esta lista de Estados Unidos, totalizando 136.

Las canciones que entraron en el Billboard HOT 100 fueron: Forever & Always, Fearless, You Belong with me, fifteen y the Way I Loved you.

Esta semana, Taylor Swift ya había colocado tres álbumes en la cima del Reino Unido en un período de un año.

Taylor Swift lidera los streamings de Estados Unidos esta semana

El lanzamiento de la nueva versión de” Fearless ” le valió la segunda mejor semana de streaming por una artista femenina.

En semana de lanzamiento de nuevos álbumes, es muy común que el artista reciba un boom en las corrientes de su catálogo en su conjunto, no solo del nuevo proyecto, y con Taylor Swift esto significa grandes números.

Con la llegada de la nueva versión de “Fearless“, Taylor Swift subió los rankings y se convirtió en el artista más escuchado en las corrientes de la semana pasada en los Estados Unidos, superando a Drake, quien lideró la semana anterior.

En el período comprendido entre el 9 y el 15 de abril, según Rolling Stone, Taylor Swift ha acumulado no menos de 228,1 millones de flujos. El número le dio la segunda mejor semana de streaming de una cantante en los Estados Unidos, solo superada por ella misma, en la semana del lanzamiento de “evermore”, cuando obtuvo 194,3 millones de obras bajo demanda.

Para fines de comparación, Drake, que llegó en segundo lugar, ha ganado la semana pasada un total de 131.6 millones de streams.

El próximo lanzamiento ya está en camino:

En su twitter, Taylor agradeció a los fans por el éxito de “Fearless (Taylor Versión)” y reveló que él está preparando la próxima re-grabación:

“He estado en el estudio todo el día grabando el próximo, es realmente increíble lo que todos hicieron aquí.”

He estado en el estudio todo el día grabando el siguiente, es realmente increíble lo que todos habéis hecho aquí. 🙏🙏🙏 https://t.co/rxa5njMn0z

More than 12 years after #Fearless topped the chart, @TaylorSwift13 is back at No. 1 on the Billboard 200 with #FearlessTaylorsVersion 😻 https://t.co/2HZVOmCqu7 — billboard (@billboard) April 18, 2021

En los últimos días, los fans han especulado qué proyecto de la discografía de la cantante sería el próximo re-lanzamiento:

Taylor Swift rompe récord de los Beatles

El álbum “Fearless (Taylor’s Version)” es el primer lugar en la lista de bestseller del Reino Unido esta semana. Eso sería suficiente, pero significa un disco para el cantante! Este es su tercer álbum #1 en las listas Oficiales dentro de un año. Antes era “folklore” y “evermore”, rompiendo el récord que era la legendaria banda The Beatles.

Ahora, Taylor Swift tiene la acumulación más rápida de tres álbumes Número 1 en el Reino Unido de todos los tiempos. Los Beatles mantuvieron este récord durante 54 años, pero ahora ha pasado a la estrella del pop.

Entre 1965 y 1966, la banda ocupó el primer lugar con los álbumes “Help!“, “Rubber Soul” y “Revolver“. Solo álbumes icónicos! “Fearless (Taylor’s Version)”, que es una re-grabación del álbum originalmente lanzado en 2008, vendió alrededor de 21.000 copias en el Reino Unido. En su primer lanzamiento, el pico había sido el quinto lugar.