Talibanes anuncian el control de ultima zona de resistencia

Anteriormente, los medios afganos habían informado que los eruditos religiosos pidieron a los talibanes que aceptaran un acuerdo negociado para poner fin a los combates en Panjshir. No hubo una respuesta inmediata del grupo extremista.

Desde que retomó el control del país en agosto de 2021, el grupo ha tratado de presentarse como más moderado. Así que el lunes, los talibanes dijeron que no habrá discriminación contra la gente del valle de Panjshir.

El portavoz también dijo que pronto se anunciaría un nuevo gobierno afgano, pero no especificó cuándo.

El valle de Panjshir era la única de las 34 provincias del país que no había sido conquistada por el grupo extremista. La oposición dice que mantiene “posiciones estratégicas” en su lugar y que la “lucha contra los talibanes continuará”.

By