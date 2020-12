Las autoridades taiwanesas impusieron una multa de 3500 dólares (aproximadamente 2880 euros) a un hombre que rompió la cuarentena durante ocho segundos.

El hombre, un trabajador migrante de Filipinas, estaba cumpliendo el período de aislamiento en un hotel en Kaohsiung, en el sur de Taiwán, cuando salió brevemente de su habitación para el pasillo, informó el Departamento de salud de la ciudad a la agencia central de noticias oficial de Taiwán (CNA, por sus siglas en inglés).

El hombre fue capturado en las cámaras por el personal del hotel, que contactó con el Departamento de Salud, informó la CNA. El departamento lo multó por 100,000 dólares taiwaneses – alrededor de 3500 dólares o 2880 euros.

De acuerdo con las reglas de cuarentena de Taiwán, a las personas no se les permite salir de sus habitaciones, independientemente de su duración. Quien está cumpliendo el período de aislamiento no debe pensar que no será multado por salir de la habitación de hotel, subrayó el Departamento de salud.

Solo en Kaohsiung hay 56 hoteles de cuarentena, con un total de 3000 habitaciones, según la CNA.

Taiwán impone una cuarentena de 14 días para todas las personas que llegan al territorio. Desde el inicio de la pandemia, el país ha diagnosticado 716 infecciones por el nuevo coronavirus, que provocaron siete muertes, según el recuento independiente de Johns Hopkins.

El éxito de la isla en la lucha contra la enfermedad se ha atribuido a la respuesta rápida de las autoridades, que comenzaron a finales de diciembre a medir la temperatura de los pasajeros procedentes de Wuhan, la ciudad China donde la enfermedad habrá comenzado, habiendo prohibido su entrada a partir del 21 de enero.